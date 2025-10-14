Así quedó la casa del alcalde de Calamar, Guaviare, tras ataque con drones

La tranquilidad del municipio de Calamar, en el Guaviare, se vio interrumpida por un grave atentado con drones contra la residencia del alcalde. Tras el ataque se han conocido las primeras imágenes de este atentado, el cual dejó al menos tres personas heridas, entre ellos el hermano del mandatario, una mujer y un soldado.

El atentado no se limitó a la casa del mandatario local, ya que se conoció que la ofensiva con drones también tuvo como objetivos la estación de Policía y el batallón del Ejército ubicados en Calamara.



Sobre la autoría del ataque

Las autoridades han atribuido la autoría de estos hechos a las disidencias de las Farc. Estos grupos armados ilegales delinquen activamente en la zona del departamento del Guaviare y se encuentran al mando de alias 'Iván Mordisco'.

Vea aquí las impactantes imágenes del estado en el quedó la casa del mandatario:

Ataque a casa del alcalde de Calamar. Suministrada.