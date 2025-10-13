Capturados tres sujetos que reclutaban menores para las disidencias en Tolima

La Policía Nacional logró la captura de tres individuos que transportaban a dos adolescentes de 17 años, presuntamente reclutados en Nariño, con destino a las disidencias de las Farc en Tolima.

Las autoridades se percataron de que había un vehículo detenido en la vía al Guamo, Tolima, con 5 personas a bordo. En medio de la inspección, la policía encontró brazaletes de las FARC y verificó que los dos menores de edad se encontraban sin documentos de identificación.

Tras las indagaciones a los ocupantes del vehículo, se determinó que, presuntamente, los adolescentes habían sido reclutados para ser entregados a una estructura ilegal de las FARC.

Disidencias de las Farc // Foto: AFP

Los hombres fueron identificados como: Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Sebastián José Camargo Álvarez e Iván Darío Esterilla Ordóñez. Los delincuentes fueron puestos a disposición de una fiscal de la seccional de Tolima, se les imputó el delito de reclutamiento ilícito y deben cumplir con medida de aseguramiento en centro carcelario.



Por ahora, los menores fueron trasladados a una comisaría de familia para el restablecimiento de sus derechos y recibir atención especializada.