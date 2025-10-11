En vivo
Ejército incauta armas y drogas del ELN en Nariño: hay dos capturados

Ejército incauta armas y drogas del ELN en Nariño: hay dos capturados

Los operativos se realizaron en los municipios de Linares y Samaniego. La mercancía ilícita está avaluada en más de 600 millones de pesos.

Incautan armas y drogas el ELN en Nariño: dos capturados.
Incautan armas y drogas el ELN en Nariño: dos capturados.
Fotos: Suministradas.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se logró desmantelar un depósito ilegal perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vereda Bella Florida, en el municipio de Linares, Nariño. El depósito, que contenía material de guerra y armas, era utilizado para atentar contra la comunidad y la fuerza pública en la región.

Entre los elementos incautados se encuentran dos fusiles (AK-47), 25 granadas de 81 mm, 137 cartuchos de diferentes calibres y una bandera alusiva al ELN. Estos elementos representan una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región, material, que según las autoridades, era utilizado para cometer actos delictivos en el municipio de Linares y zonas aledañas.

En un operativo paralelo, en el municipio de Samaniego, el Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron a dos integrantes del ELN que se dedicaban al narcotráfico. A los detenidos se les incautó 8.5 kg de pasta base de coca, 116 kg de clorhidrato de cocaína, armas, munición, grameras y equipos usados para el procesamiento y tráfico de drogas. El valor total de los elementos incautados asciende a 664 millones de pesos.

Armamento incautado.
Armamento incautado.
Foto: Suministrada.

Las autoridades aseguraron que este grupo buscaba expandir las redes de narcotráfico hacia el sur de Colombia, lo que hubiera generado graves consecuencias para la seguridad y la salud pública en la región. Con estas acciones, las fuerzas públicas siguen demostrando su compromiso con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado en el departamento de Nariño.

Ejército Nacional y armamento incautado.
Foto: Suministrada.

Denuncie el crimen en Colombia a las líneas: 107, 157, 147, 165 o 3143587212.

