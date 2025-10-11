Ejército incauta armas y drogas del ELN en Nariño: hay dos capturados

En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se logró desmantelar un depósito ilegal perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vereda Bella Florida, en el municipio de Linares, Nariño. El depósito, que contenía material de guerra y armas, era utilizado para atentar contra la comunidad y la fuerza pública en la región.

Entre los elementos incautados se encuentran dos fusiles (AK-47), 25 granadas de 81 mm, 137 cartuchos de diferentes calibres y una bandera alusiva al ELN. Estos elementos representan una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región, material, que según las autoridades, era utilizado para cometer actos delictivos en el municipio de Linares y zonas aledañas.

En un operativo paralelo, en el municipio de Samaniego, el Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron a dos integrantes del ELN que se dedicaban al narcotráfico. A los detenidos se les incautó 8.5 kg de pasta base de coca, 116 kg de clorhidrato de cocaína, armas, munición, grameras y equipos usados para el procesamiento y tráfico de drogas. El valor total de los elementos incautados asciende a 664 millones de pesos.

Armamento incautado. Foto: Suministrada.

Las autoridades aseguraron que este grupo buscaba expandir las redes de narcotráfico hacia el sur de Colombia, lo que hubiera generado graves consecuencias para la seguridad y la salud pública en la región. Con estas acciones, las fuerzas públicas siguen demostrando su compromiso con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado en el departamento de Nariño.



Foto: Suministrada.

Denuncie el crimen en Colombia a las líneas: 107, 157, 147, 165 o 3143587212.