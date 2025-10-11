Más de 1.000 policías garantizarán la seguridad en Santander durante el puente festivo

Con un amplio despliegue operativo, la Policía Nacional, en coordinación con la Gobernación de Santander, puso en marcha un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana que contará con la presencia de más de 1.000 uniformados en todo el departamento durante el puente festivo del Día de la Raza.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, hizo un llamado a los conductores para que conduzcan con precaución, respeten los límites de velocidad y eviten el consumo de alcohol durante sus desplazamientos.

“El Departamento de Policía Santander, con las capacidades de nuestras seccionales de Tránsito, Turismo, Infancia y Adolescencia, y el grupo GOES, está dispuesto a garantizar la seguridad y prevenir riñas o peleas que solo pueden terminar en tragedias familiares”, señaló el oficial.

Desde la Gobernación de Santander se realizó un Consejo de Seguridad Departamental con el propósito de articular esfuerzos entre las autoridades civiles, militares y policiales de los municipios.



Asimismo, se activaron Puestos de Mando Unificados (PMU) en los municipios que registran ferias y fiestas durante este puente festivo.

“La meta para este fin de semana es mantener un balance positivo, con cero hechos que lamentar, haciendo uso de todas las capacidades operacionales y de inteligencia de la Policía Nacional”, señaló el coronel Néstor Arévalo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la autorregulación, el respeto y la tolerancia, con el fin de que las ferias y fiestas sean espacios seguros para todos los ciudadanos.

La Policía Nacional y la Gobernación de Santander invitaron a la comunidad a disfrutar de manera responsable de las festividades, acatando las indicaciones de las autoridades y participando activamente en la construcción de entornos seguros.

Cualquier información sobre hechos delictivos o que afecten la seguridad puede ser reportada a las líneas 123, 141, 165 o al número contra el crimen 314 358 7212.