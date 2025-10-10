En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Combates del Ejército en Tibú dejan un integrante del ELN muerto y cuatro capturados

Combates del Ejército en Tibú dejan un integrante del ELN muerto y cuatro capturados

En la vereda El Retiro, donde los uniformados interceptaron a varios hombres armados que transportaban pasta base de coca por una vía del Catatumbo.

FOTO OPERATIVOS ELN.jpg
FOTO: Operativos contra ELN en Catatumbo- Ejército Nacional
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

En medio de operaciones militares conjuntas con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinadas con la Policía Nacional, tropas del Ejército Nacional sostuvieron combates en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, que dejaron como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de un presunto integrante del ELN y la captura en flagrancia de cuatro personas.

Según el reporte oficial, los enfrentamientos se produjeron en la vereda El Retiro, donde los uniformados interceptaron a varios sujetos que transportaban pasta base de coca.

En el lugar fue hallado material de guerra, dos armas largas, equipos de comunicaciones, uniformes, presillas, brazaletes alusivos al ELN y aproximadamente 11 kilogramos de pasta base de coca. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras que personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantó los actos urgentes en el sitio bajo acompañamiento militar.

El Ejército Nacional destacó que esta operación representa un golpe contundente al componente armado, logístico y financiero del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, que opera en el Catatumbo, afectando directamente sus economías ilícitas y su capacidad de movilidad en la zona fronteriza.

"Con estas acciones, las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso con la seguridad, la soberanía y la protección de las comunidades en el nororiente del país, especialmente en áreas donde grupos armados ilegales persisten en actividades criminales". afirmó el general Rodolfo Morales, comandante de la Segunda División del Ejército.

Este operativo fue en marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus y la Operación Catatumbo, con la participaron de soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 1, el Batallón Contra el Narcotráfico N.º 2 y unidades de la Fuerza de Tarea Vulcano, orgánica de la Segunda División del Ejército, con sede en Bucaramanga.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ELN

Catatumbo

Tibú

Norte de Santander

Ejército Nacional

Santander

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad