Combates del Ejército en Tibú dejan un integrante del ELN muerto y cuatro capturados

En medio de operaciones militares conjuntas con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinadas con la Policía Nacional, tropas del Ejército Nacional sostuvieron combates en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, que dejaron como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de un presunto integrante del ELN y la captura en flagrancia de cuatro personas.

Según el reporte oficial, los enfrentamientos se produjeron en la vereda El Retiro, donde los uniformados interceptaron a varios sujetos que transportaban pasta base de coca.

En el lugar fue hallado material de guerra, dos armas largas, equipos de comunicaciones, uniformes, presillas, brazaletes alusivos al ELN y aproximadamente 11 kilogramos de pasta base de coca. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras que personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantó los actos urgentes en el sitio bajo acompañamiento militar.

El comandante de la Segunda División del Ejército, general Rodolfo Morales, confirmó que un guerrillero del ELN murió y otros cuatro fueron capturados tras combates en Tibú, Norte de Santander. "Fueron incautadas armas y abundante munición", dijo #MañanasBlu pic.twitter.com/xOhULgvD0b — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 10, 2025

El Ejército Nacional destacó que esta operación representa un golpe contundente al componente armado, logístico y financiero del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, que opera en el Catatumbo, afectando directamente sus economías ilícitas y su capacidad de movilidad en la zona fronteriza.



"Con estas acciones, las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso con la seguridad, la soberanía y la protección de las comunidades en el nororiente del país, especialmente en áreas donde grupos armados ilegales persisten en actividades criminales". afirmó el general Rodolfo Morales, comandante de la Segunda División del Ejército.

Este operativo fue en marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus y la Operación Catatumbo, con la participaron de soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 1, el Batallón Contra el Narcotráfico N.º 2 y unidades de la Fuerza de Tarea Vulcano, orgánica de la Segunda División del Ejército, con sede en Bucaramanga.