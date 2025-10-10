Confirman fecha de elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga: serán el 14 de diciembre

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que expidió el decreto para convocar las elecciones atípicas para escoger el nuevo alcalde de Bucaramanga luego de la anulación del mandato de Jaime Andrés Beltrán por parte del Consejo de Estado, por doble militancia. "Se realizarán el domingo 14 de diciembre", afirmó el mandatario en rueda de prensa.

"Le voy a notificar inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que proceda a estructurar el calendario electoral para estas elecciones. El departamento está preparado para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y estamos listos para cumplir con lo que establece la ley”, precisó el mandatario.

#Atención La Registraduría Nacional acaba de confirmar que la elecciones atípicas de alcalde de Bucaramanga se realizarán el domingo 14 de diciembre. "Estamos preparados para cumplir", dijo el gobernador Juvenal Díaz #MañanasBlu pic.twitter.com/asYj6t5eCv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 10, 2025

Con la confirmación de la fecha, la Registraduría iniciará en los próximos días la publicación del calendario electoral, que incluirá los plazos para la inscripción de candidatos, designación de jurados de votación y la logística correspondiente.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que posiblemente las elecciones atípicas para alcalde de Bucaramanga y Girón no se puedan hacer el mismo día . "El 14 de diciembre serían en la capital santandereana", manifestó #MañanasBlu pic.twitter.com/AhcpA8plST — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 9, 2025

Estas elecciones se desarrollarán en un ambiente político de expectativa, tras el fallo judicial que dejó sin efectos la elección del anterior mandatario por doble militancia política. En las próximos días, se conocerán las candidaturas y coaliciones que buscarán administrar la capital santandereana durante el periodo restante, que son dos años hasta 2027.



Ya suenan como candidatos el concejal Carlos Parra, el exdirector de Tránsito, Carlos Bueno y el propio exalcalde Jaime Andrés Beltrán.