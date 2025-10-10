En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Confirman fecha de elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga: serán el 14 de diciembre

Confirman fecha de elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga: serán el 14 de diciembre

Por el momento se desconoce cuando serán las elecciones atípicas para elegir nuevo alcalde de Girón tras fallo del Consejo de Estado contra Campo Elías Ramírez.,

Elecciones
Elecciones
Foto: Registraduría
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que expidió el decreto para convocar las elecciones atípicas para escoger el nuevo alcalde de Bucaramanga luego de la anulación del mandato de Jaime Andrés Beltrán por parte del Consejo de Estado, por doble militancia. "Se realizarán el domingo 14 de diciembre", afirmó el mandatario en rueda de prensa.

"Le voy a notificar inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que proceda a estructurar el calendario electoral para estas elecciones. El departamento está preparado para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y estamos listos para cumplir con lo que establece la ley”, precisó el mandatario.

Con la confirmación de la fecha, la Registraduría iniciará en los próximos días la publicación del calendario electoral, que incluirá los plazos para la inscripción de candidatos, designación de jurados de votación y la logística correspondiente.

Estas elecciones se desarrollarán en un ambiente político de expectativa, tras el fallo judicial que dejó sin efectos la elección del anterior mandatario por doble militancia política. En las próximos días, se conocerán las candidaturas y coaliciones que buscarán administrar la capital santandereana durante el periodo restante, que son dos años hasta 2027.

Ya suenan como candidatos el concejal Carlos Parra, el exdirector de Tránsito, Carlos Bueno y el propio exalcalde Jaime Andrés Beltrán.

