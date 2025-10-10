Llegan 12 nuevos buses duales para recuperar el transporte masivo en Bucaramanga

El sistema de transporte masivo Metrolínea se prepara para reforzar su flota con la llegada de 12 nuevos buses duales de alta capacidad, luego de la firma del contrato de arrendamiento entre el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), la Alcaldía de Bucaramanga y la empresa Transportes Medellín Castilla S.A.

El acuerdo, anunciado por el AMB, permitirá mejorar la cobertura y frecuencia del servicio en la ciudad, respondiendo a una de las principales demandas de los usuarios. Según la entidad, la modalidad de arrendamiento fue elegida por razones de tiempo, pues la compra de buses nuevos habría tardado entre 12 y 14 meses, mientras que este esquema posibilita la puesta en marcha inmediata del servicio.

“La prioridad es ofrecer una solución ágil a la ciudadanía sin comprometer la estructuración futura del sistema”, explicó el AMB, que además destacó que esta medida no afectará los estudios técnicos y financieros que definirán el nuevo modelo de transporte para Bucaramanga.

Los buses padrones duales tienen una capacidad nominal para 80 pasajeros y están diseñados para operar tanto dentro como fuera del carril exclusivo de Metrolínea. Cuentan con puerta izquierda alta para conexión con estaciones troncales y puerta derecha baja para paraderos convencionales.



Además, incluyen rampa de acceso para personas con movilidad reducida, Wi-Fi gratuito y sistemas de videovigilancia internos y externos, garantizando mayor seguridad y confort para los usuarios.

La empresa Transportes Medellín Castilla S.A., con más de 70 años de experiencia en transporte público en el Valle de Aburrá y una operación diaria de cerca de 400.000 pasajeros, disponía de la flota requerida por Bucaramanga.

En estos momentos se adelantan los procesos logísticos de traslado de los vehículos desde Medellín, así como la entrega formal y alistamiento para su incorporación al sistema Metrolínea.

