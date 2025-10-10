Venezolanos en Bucaramanga celebran el Nobel de Paz a María Corina Machado

La comunidad venezolana residente en Bucaramanga recibió con júbilo y esperanza la noticia de que María Corina Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Para ellos, esta distinción representa algo más que una condecoración individual: es el reconocimiento internacional de una lucha que consideran colectiva y prolongada por la democracia.

Mario Atria, líder de los venezolanos en Bucaramanga y coordinador del “Comando Con Venezuela Santander”, expresó en entrevista para Blue Radio su orgullo y satisfacción por la decisión del Comité Nobel.

“Los venezolanos estamos muy contentos, muy alegres por esta designación, porque este es un espaldarazo a nuestro anhelo de llegar a un cambio democrático en nuestro país de manera pacífica. Tenemos más de tres años con María Corina Machado planteándolo”, declaró.



Atria recordó que, a pesar de las persecuciones, torturas y desapariciones reportadas en Venezuela, el movimiento opositor ha mantenido su compromiso con la paz, aun tras lo que denominan “el robo de las elecciones” del 28 de julio de 2024.

“No se llamó a destruir, ni a dañar, ni a combatir, sino a defender la democracia, en paz”, afirmó.

El Comité Noruego del Nobel otorgó el reconocimiento a María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Publicidad

Machado, quien ha sido una figura central de la oposición desde hace muchos años, ha enfrentado inhabilitaciones políticas, prohibiciones para postularse a cargos públicos, amenazas, persecución judicial y la clandestinidad.

Al recibir la noticia, Machado manifestó sorpresa y emoción: “Estoy en shock”, comentó en una conversación telefónica con Edmundo González Urrutia.