Jaime Andrés Beltrán anuncia su candidatura para elecciones atípicas en Bucaramanga

La política en Bucaramanga volvió a sacudirse con el anuncio de Jaime Andrés Beltrán, quien reapareció en un video en el que dejó abierta la puerta a una nueva candidatura. La caída de su elección, anulada por el Consejo de Estado por doble militancia, no parece haber frenado sus aspiraciones.

Aunque aseguró que respeta el fallo, el exmandatario fue enfático en que la decisión judicial no le impide lanzarse de nuevo.

“No nos vamos a quedar quietos. Aunque se anuló la elección, no fuimos sancionados ni destituidos. El fallo nos deja listos en un escenario abierto para lo que se viene en las próximas elecciones. A Bucaramanga la vamos a recuperar”, dijo en su intervención, mensaje que fue recibido como un guiño claro a sus seguidores.

El pronunciamiento de Beltrán no se limitó a anunciar su intención política. También lanzó críticas contra sus contrincantes, a quienes calificó de “izquierda rancia” y acusó de querer “apoderarse de la ciudad”.



Actualmente, la administración municipal quedó en manos de Eduard Sánchez, alcalde encargado designado por el gobernador Juvenal Díaz, mientras la coalición que acompañó a Beltrán define la terna que presentará para mantener presencia en el poder local hasta que se convoquen las elecciones atípicas, que podrían realizarse en diciembre.

Sin embargo, la posibilidad de que el exalcalde compita nuevamente no está del todo clara. Juristas advierten que aún falta un pronunciamiento oficial del Consejo de Estado sobre su participación, solicitud que ya fue presentada por Beltrán y que mantiene a la ciudad en un ambiente de incertidumbre política.