Blu Radio  / Nación  / Atacan con explosivos la casa del alcalde de Calamar, Guaviare

En medio de los enfrentamientos entre el Ejército y presuntos responsables, la vivienda del mandatario local fue blanco de un atentado con explosivos.

Foto: Alcaldía de Calamar, Guaviare
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

La mañana de este martes se registró un atentado con explosivos contra la vivienda del alcalde del municipio de Calamar, Guaviare, Farid Camilo Castaño. Según confirmó el propio mandatario a Blu Radio, el hecho ocurrió en horas de la madrugada y dejó como saldo varios animales muertos y una persona herida que laboraba en la residencia.

De acuerdo con las primeras informaciones, tras la detonación se activaron operativos del Ejército y la Policía Nacional en la zona urbana y rural del municipio, con el objetivo de ubicar a los responsables del ataque. Autoridades locales no descartan que detrás del hecho se encuentren grupos armados ilegales con presencia en la región, donde históricamente han operado disidencias de las FARC y bandas dedicadas al narcotráfico.

En conversación con el medio radial, el alcalde Farid Camilo Castaño relató visiblemente afectado lo que vivió en el momento del atentado: “No se sabe, atentaron contra mi casa, no sé, no sé, todavía estoy esperando en parte un poquito estresado, no sé, solo sé que atentaron contra mi vivienda con explosivos, me está llamando la fuerza pública, ya le marco”,expresó el alcalde de Calamar en diálogo telefónico con Blu Radio.

El mandatario colgó la llamada pocos segundos después, dado que estaba recibiendo comunicación de la fuerza pública para recibir el reporte oficial sobre la situación. Hasta el momento, las autoridades mantienen la zona acordonada mientras unidades antiexplosivos y de inteligencia militar realizan inspecciones en el área afectada. El estado de salud de la persona herida es estable, según versiones preliminares.

Estructura de 'Iván Mordisco', los responsables

Información obtenida por Blu Radio da cuenta que los responsables del ataque fueron miembros de la estructura Armando Ríos, pertenecientes a las disidencias de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido con el alias de 'Iván Mordisco'.

'Iván Mordisco'
'Iván Mordisco'
Foto: AFP

Relacionados

