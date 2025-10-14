Abelardo de la Espriella denuncia quema de vehículo con publicidad de su campaña en Arauca

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció, por medio de su equipo de campaña, un atentado contra su coordinador departamental de Arauca, Juan Carlos Santamaría, cuyo vehículo fue incendiado por desconocidos, según la denuncia de la campaña.

“El Movimiento Defensores de la Patria, liderado por el doctor Abelardo de la Espriella, rechaza de manera categórica el atentado perpetrado el día de ayer 13 de octubre 2025, contra nuestro Coordinador Departamental en Arauca, Juan Carlos Santamaría, cuyo vehículo, identificado con los emblemas del movimiento, fue incendiado por desconocidos en un acto de evidente intimidación política yviolencia injustificable”, señala el comunicado de la campaña de De la Espriella.

Los hechos ocurrieron en la vía entre Arauca y Norte de Santander y en las imágenes se puede ver un vehículo con la bandera de Colombia y una foto de De la Espriella, el carro está incendiado y se ven las llamas salir por las ventanas.

“Condenamos enérgicamente todo acto que busque amedrentar, silenciar o coartar la participación ciudadana y política. La violencia no puede ni debe ser el camino en un país que anhela reconciliación, justicia y orden”, dice el comunicado de la campaña.



El hecho ya ha generado algunas reacciones políticas como la del expresidente Álvaro Uribe: “Nuestra solidaridad con el Dr. Abelardo De La Espriella y su equipo de campaña en Arauca. Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición”, se lee en un trino de Uribe.

En respuesta, De la Espriella escribió en esa misma red social: "¡Gracias, Comandante! Enfrentaremos el terror venga de donde venga, no nos arredramos, seguimos en la lucha porque este país lo salvamos entre todos"

Comunicado completo de Abelardo de la Espriella

El Movimiento Defensores de la Patria rechaza el atentado contra nuestro Coordinador Departamental en Arauca.

El Movimiento Defensores de la Patria, liderado por el doctor Abelardo De La Espriella, rechaza de manera categórica el atentado perpetrado el día de ayer 13 de octubre 2025, contra nuestro Coordinador Departamental en Arauca, Juan Carlos Santamaría, cuyo vehículo, identificado con los emblemas del movimiento, fue incendiado por desconocidos en un acto de evidente intimidación política y violencia injustificable.

Expresamos nuestra más profunda solidaridad con el señor Santamaría, con su familia y con todos los miembros del equipo territorial en Arauca, quienes han demostrado valentía y compromiso con la defensa de los valores democráticos y patrióticos que inspiran nuestro movimiento.

Condenamos enérgicamente todo acto que busque amedrentar, silenciar o coartar la participación ciudadana y política. La violencia no puede ni debe ser el camino en un país que anhela reconciliación, justicia y orden.

El Doctor Abelardo De La Espriella reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad de todos los colombianos, con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con la construcción de una Colombia donde nadie sea perseguido por pensar distinto.

Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que investiguen con celeridad y rigor estos hechos y garanticen la protección de quienes, desde cada rincón del país, trabajan de manera legítima por el cambio que Colombia necesita.

El miedo jamás doblegará la convicción de quienes creemos en una Patria digna, libre y en paz.

