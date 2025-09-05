Capturado alias ‘Cartulina’, coordinador de atentado contra periodista en San José del Guaviare.

En un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía fue capturado en San José del Guaviare Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, señalado de coordinar el atentado sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, ocurrido el 5 de julio en ese municipio.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Cartulina’ actuaba como articulador criminal del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, estructura de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Según los reportes oficiales, habría sido el responsable de contratar al sicario, además de proporcionar la motocicleta y el arma utilizadas en el ataque.

El caso generó gran conmoción en el Guaviare, ya que el periodista Chicangana y su esposa resultaron gravemente heridos tras ser baleados en una vía urbana. La acción fue interpretada como un intento de silenciar la labor periodística en una región donde las disidencias ejercen presión social y armada.

La Policía y la Fiscalía lograron la captura de alias ‘Cartulina’. X: @DirectorPolicia

El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, aseguró que la captura representa un avance decisivo contra las estructuras criminales que atentan contra la libertad de prensa y la vida de los ciudadanos.

“Alias ‘Cartulina’ fue neutralizado gracias al trabajo coordinado de nuestra Policía y la Fiscalía. Este sujeto no solo planeó el atentado contra el periodista Chicangana, sino que pretendía seguir ejecutando órdenes criminales al servicio de las disidencias”, señaló el oficial.

¡𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗖𝗢𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗔𝗧𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗗𝗜𝗦𝗧𝗔! En San José del Guaviare, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol, capturó a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, señalado coordinador del ataque sicarial contra el… pic.twitter.com/iIpKth8BL5 — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 5, 2025

La Policía destacó que el autor material del ataque ya había sido capturado en tiempo récord, y con esta nueva operación se consolida el esclarecimiento del hecho, cerrando el círculo contra quienes planearon y ejecutaron el crimen.