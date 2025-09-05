Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Capturado alias ‘Cartulina’, coordinador de atentado contra periodista en San José del Guaviare

Capturado alias ‘Cartulina’, coordinador de atentado contra periodista en San José del Guaviare

La Policía y la Fiscalía lograron la captura del hombre señalado de articular el ataque armado contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa el 5 de julio.

Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 08:31 a. m.

En un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía fue capturado en San José del Guaviare Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, señalado de coordinar el atentado sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, ocurrido el 5 de julio en ese municipio.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Cartulina’ actuaba como articulador criminal del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, estructura de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Según los reportes oficiales, habría sido el responsable de contratar al sicario, además de proporcionar la motocicleta y el arma utilizadas en el ataque.

El caso generó gran conmoción en el Guaviare, ya que el periodista Chicangana y su esposa resultaron gravemente heridos tras ser baleados en una vía urbana. La acción fue interpretada como un intento de silenciar la labor periodística en una región donde las disidencias ejercen presión social y armada.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, aseguró que la captura representa un avance decisivo contra las estructuras criminales que atentan contra la libertad de prensa y la vida de los ciudadanos.

“Alias ‘Cartulina’ fue neutralizado gracias al trabajo coordinado de nuestra Policía y la Fiscalía. Este sujeto no solo planeó el atentado contra el periodista Chicangana, sino que pretendía seguir ejecutando órdenes criminales al servicio de las disidencias”, señaló el oficial.

La Policía destacó que el autor material del ataque ya había sido capturado en tiempo récord, y con esta nueva operación se consolida el esclarecimiento del hecho, cerrando el círculo contra quienes planearon y ejecutaron el crimen.

