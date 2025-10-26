Destruyen material electoral en Rocha, Bolívar; turba ingresó al puesto de votación

Una alteración de orden público interrumpió la jornada electoral este domingo en el corregimiento de Rocha, en Arjona, Bolívar.

Más de 15 personas ingresaron al puesto de votación ubicado en la institución educativa de esa población y destruyeron todo el material electoral dispuesto en este lugar para que se llevara a cabo la consulta del Pacto Histórico.

De acuerdo a las autoridades, cuando iniciaba la jornada electoral estas personas ingresaron al puesto de votación, sacaron de allí todo el material, y posteriormente lo incineraron y destruyeron.

Estos son los videos



El secretario del interior de Bolívar, Javier Doria, rechazó el hecho, al tiempo que explicó que trabajan en identificar y judicializar a los responsables.

Publicidad

“Luego del disturbio podemos dar un parte de absoluto control por parte de las autoridades, desde el Puesto de Mando Unificado hemos coordinado acciones con la Policía, Infantería de Marina, y Fiscalía General de la Nación, y estamos adelantando los actos urgentes que nos permitan judicializar a las responsables de este hecho”, sostuvo.

A su vez el funcionario señaló que autores de esta alteración de orden público, al parecer, exigían el arreglo de un vía.

“Esto fue algo que tomó por sorpresa a las autoridades que se encontraban en el puesto de votación; sabíamos que la comunidad tiene una queja relacionada con infraestructura, con una vía que hace algún tiempo reclaman, pero esto no es un hecho que tenga que ver directamente con la jornada electoral, no había amenazas contra el certamen, por lo tanto, entran y aprovechan el escenario electoral para lanzar su voz contra otro tipo de quejas que tiene contra las autoridades, y de manera particular con el Gobierno nacional”, detalló.

Publicidad

En este puesto de votación había 2.530 personas aptas para votar. Entretanto, en el resto del departamento de Bolívar la jornada transcurre en normalidad. En total hay 635 puestos de votación habilitados.