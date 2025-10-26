En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  /

Trasladan puestos de votación en 12 municipios de Santander por lluvias y derrumbes

Las autoridades confirmaron que la medida busca garantizar la seguridad de los votantes y el normal desarrollo de la jornada electoral, así como evitar riesgos.

Puestos de votación en municipios de Santander.jpg
Imagen de las autoridades. Puestos de votación en municipios de Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 26 de oct, 2025

La Registraduría Nacional del Estado Civil, en coordinación con la Gobernación de Santander y la Secretaría del Interior, informó que fueron trasladados los puestos de votación a las cabeceras municipales de 12 municipios del departamento debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias y derrumbes en las vías rurales.

Los municipios con cambios son San José de Miranda, Vélez, La Belleza, Lebrija, Enciso, Hato, Simacota, El Carmen, San Gil, Guapotá, Jordán y Cepitá.

La medida busca garantizar la seguridad de votantes y jurados durante la jornada electoral del 26 de octubre, así como facilitar el acceso ante los riesgos generados por el mal estado de las vías.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que la decisión se tomó “para proteger a las comunidades rurales y asegurar el normal desarrollo del proceso electoral, evitando desplazamientos en zonas con riesgo por deslizamientos”.

Referencia votaciones
Votación - referencia //
Foto: AFP

Además, se realizó acompañamiento por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo y las administraciones municipales en las zonas afectadas, especialmente en la vereda Santa Cruz del municipio de San Andrés y en el sector de Vado Real, en Suaita, donde se reportan derrumbes.

Hernández también informó que más de 3.080 hombres del Ejército y la Policía Nacional se encuentran desplegados, en el departamento, para garantizar la seguridad en las 1.087 mesas de votación dispuestas en la región.

“Por ahora no se ha registrado ninguna novedad. Mantenemos monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado para que la jornada avance con tranquilidad”, señaló el funcionario.

Los ajustes logísticos y de seguridad se realizaron de manera coordinada entre las autoridades electorales, la Gobernación de Santander y los municipios, con el fin de minimizar las afectaciones a los electores y garantizar el ejercicio democrático en todo el territorio.

