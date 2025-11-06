Resultado Lotería del Quindío del jueves 6 de noviembre de 2025

La Lotería del Quindío volvió a emocionar a los apostadores en toda Colombia con su sorteo número 2987, realizado el jueves 6 de noviembre de 2025.

Este tradicional juego no solo reparte grandes premios, sino que también cumple una importante función social: los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento del Quindío.

Premio Mayor – $2.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 6 de noviembre de 2025 es el 9099 de la serie 119. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!

Premios Secos del sorteo 2988

Además del premio mayor, la Lotería del Quindío entregó múltiples premios secos en diferentes categorías, beneficiando a jugadores en todo el país:



Los resultados oficiales también están disponibles en la página de la entidad para consulta detallada.



¿Cómo reclamar los premios?

Los ganadores deben presentar ciertos documentos según el valor obtenido:



Premios menores a $5.000.000 : fotocopia de la cédula y el billete original.

: fotocopia de la cédula y el billete original. Premios mayores a $5.000.000: además de los documentos anteriores, se solicita el RUT actualizado y un certificado de cuenta bancaria activa a nombre del ganador.

¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por Telecafé. Según la Ley 1393 de 2010, los ganadores tienen hasta un año para reclamar sus premios.



¿Dónde comprar los billetes oficiales?

Los billetes se pueden adquirir en:



Puntos de venta autorizados.

Agencias físicas y virtuales.

El Club de Abonados.

Oficinas de la Lotería del Quindío.

Para conocer el plan de premios completo y más información, los interesados pueden ingresar a la página oficial: 👉 loteriaquindio.com.co.