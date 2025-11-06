Resultado Lotería del Quindío del jueves 6 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería del Quindío volvió a emocionar a los apostadores en toda Colombia con su sorteo número 2987, realizado el jueves 6 de noviembre de 2025.
Este tradicional juego no solo reparte grandes premios, sino que también cumple una importante función social: los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento del Quindío.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 6 de noviembre de 2025 es el 9099 de la serie 119. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!
Además del premio mayor, la Lotería del Quindío entregó múltiples premios secos en diferentes categorías, beneficiando a jugadores en todo el país:
Los resultados oficiales también están disponibles en la página de la entidad para consulta detallada.
Los ganadores deben presentar ciertos documentos según el valor obtenido:
El sorteo de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por Telecafé. Según la Ley 1393 de 2010, los ganadores tienen hasta un año para reclamar sus premios.
Los billetes se pueden adquirir en:
Para conocer el plan de premios completo y más información, los interesados pueden ingresar a la página oficial: 👉 loteriaquindio.com.co.