Miembros de las bandas 'Los Pepes' y 'Los Costeños' estarían desacatando cese al fuego

Miembros de las bandas 'Los Pepes' y 'Los Costeños' estarían desacatando cese al fuego

Algunos miembros estarían desacatando la orden de cese de extorsiones y homicidios.

castor y palomino.png
Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, dándose las manos después de firmar un nuevo cese al fuego.
Tomado de transmisión de RTVC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

La circulación de panfletos amenazantes atribuidos a las bandas delincuenciales de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ como el recientemente distribuido en los barrios Galán, Las Dunas y sectores cercanos del suroriente de Barranquilla, evidencian una ruptura entre miembros de estas organizaciones delictiva que no estarían acatando la orden de cese de homicidios y extorsiones que anunciaron Digno Palomino, y alias ‘Castor’, como muestra de voluntad para negociar con el Gobierno su desarme total.

En panfleto presuntamente firmado por ‘Los Pepes’, los criminales amenazan a 23 personas obligándolas a abandonar sus barrios luego de que presuntamente desobedecieran la orden de sus máximos jefes y con ello afectaran el proceso de paz que actualmente adelantan.

En el mismo papel se atribuyen dos atentados registrados en el barrio Galán este fin de semana en los que dos hombres fueron asesinados y dos más resultaron heridos, lo que deja de manifiesto una continuidad en los actos de violencia que podría incrementarse por guerras internas.

Pero no solo se siguen registrando homicidios, también continúa las extorsiones las cuales se han recrudecido en los municipios. En Sabanagrande la noche del martes dos locales comerciales fueron atacados a tiros para presionar el pago de una de estas ‘vacunas’ y seguidamente aparecieron panfletos firmados por ‘Los Costeños’, en los que anuncian “esta guerra no tiene fin”.

El alcalde de Sabanagrande Darwin Rosales Mora se mostró preocupado ante esta situación: “Nuestro municipio de ha venido viendo afectado hace meses. El miedo de que se trasladara esa ola delincuencial que se encuentra en el área metropolitana de Barranquilla hacia los municipios ya es una realidad. Ahora mismo estamos viviendo en carne propia la problemática de la extorsión”, señaló Rosales.

El experto en seguridad como el politólogo Luis Trejos insiste que era esperable que actores que hacen parte del ecosistema criminal de la ciudad, vean la posibilidad de consolidar su presencia, o disputarse territorios o rentas a quienes están en la tregua, y esto se ha podido prever con una mayor participación del Distrito e investigadores de estos temas.

“Creo que seguramente vamos a seguir presenciando hechos criminales y violentos, quizás con menor intensidad, pero se van a mantener durante el tiempo de la tregua”, indicó Trejos.

