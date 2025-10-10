Posible traslado de jefes de Pepes y Costeños a Barranquilla genera incertidumbre

Incertidumbre. Esto generó en algunos analistas y atlanticenses el anuncio hecho por Camilo Pineda Serge, delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico y facilitador del proceso de paz urbana en Barranquilla, sobre la posibilidad de trasladar a una cárcel del departamento a Jorge Eliécer Díaz Collazos, cabecilla de Los Costeños, y Digno José Palomino Rodríguez, jefe de la banda criminal de Los Pepes, hoy recluidos en la cárcel Picota de Bogotá.

La noticia se generó durante el desarrollo de la primera mesa de trabajo entre funcionarios del Gobierno nacional, vinculados a la Consejería Comisionada de Paz (CCP), y autoridades del departamento del Atlántico, en el marco de la fase exploratoria de los diálogos con las estructuras criminales de los Los Pepes y Los Costeños, que operan en el Área Metropolitana de Barranquilla.

Según el delegado Pineda, el traslado de Palomino y Díaz Collazos podría generar algunas condiciones favorables para el proceso que apenas arranca en su fase exploratoria.



Esta decisión, destaca Luis Trejos, doctor en Estudios Americanos con mención en Estudios Internacionales, era previsible, ya que este tipo de estímulos harían parte de los compromisos que hace el gobierno con estas personas, sin embargo, este solo se debería entregar e, incluso, anunciar, una vez se verificara que la tregua se estuviera cumpliendo a cabalidad.

“Yo creo que esto era previsible y sí, un poco apresurado, teniendo en cuenta que la mesa ni siquiera se ha iniciado formalmente. Se tiene la expectativa que en una o dos semanas esté arrancando. Yo creería que el traslado debía ser un incentivo que se les entregara, pero una vez se verificara que la tregua se estuviera cumpliendo a cabalidad”.

Entre otras cosas, agregó el profesor Trejos, que el anuncio “hace parte de las pocas cosas que el Gobierno tiene para ofrecerle en este momento a esos dos individuos, por lo que es probable que si la tregua se sostiene el Gobierno también le dará la designación de gestores de paz.

En esa línea, el doctor en Seguridad Internacional, Janiel Melamed Visbal, subraya que la designación de estos actores como gestores de paz también es un hecho perfectamente viable y previsible, así como la posibilidad de brindarles permisos temporales para su salida de centros de reclusión, e incluso permitirles montarse en tarimas y dirigirse a la comunidad como pasó en Medellín.

De momento, agrega el experto, hay una iniciativa para sacar adelante un proyecto de ley (paz total) que le dé piso jurídico y mucha mayor precisión a los reales alcances de estas mesas de diálogo socio jurídico, pero el ambiente de trámite legislativo en el Congreso no es el más favorable.

“También generan muchísimas incertidumbres y preocupaciones saber cuál será el papel que estos actores podrán tener frente a las comunidades en los territorios donde ejercen influencia e injerencia, especialmente en ese momento, en vísperas de elecciones para Congreso y Presidencia, a sabiendas de que es claro que el interés de estos criminales es impulsar la agenda del candidato que garantice la continuidad de los programas del actual gobierno, y esto, por supuesto, tiene un elemento muy importante en materia de posibles escenarios de constreñimiento electoral, especialmente, tomando como consideración la reciente alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo para el departamento del Atlántico”, expuso Melamed.

Al respecto, el profesor Trejos destacó que efectivamente haría mucho ruido el traslado de alias Castor y Digno Palomino con las elecciones a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta que la semana anterior la defensoría del Pueblo hizo pública una alerta temprana sobre riesgo electoral y pone a varios municipios del Atlántico en grave riesgo, precisamente por la presencia de estos actores criminales.

“Se esperaría que las autoridades brinden todas las garantías posibles a los candidatos con el fin de que estas organizaciones criminales no tengan algún tipo de influencia en los resultados electorales de marzo, pero también hay que tener en cuenta que en mayo tendremos la primera vuelta presidencial”.

Por último, Trejos comentó que es “difícil prever resultados”, sobre las negociaciones entre Pepes y Costeños, ya que no se está cerca del desmantelamiento de esas estructuras, ante la ausencia de un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de esas organizaciones, “entonces lo que realmente hay es un apaciguamiento de algunas violencias de manera temporal y esa temporalidad va estar marcada por los resultados electorales de 2026”.