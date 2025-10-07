Otty Patiño viajará a Barranquilla a reunirse con autoridades por diálogos con Pepes y Costeños

Un nuevo paso hacia la posible paz urbana en Barranquilla y el resto del departamento se dará este miércoles, desde las 8:00 de la mañana, en el despacho de la Gobernación del Atlántico, donde el gobernador Eduardo Verano se reunirá con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, el delegado del Comisionado de Paz, Camilo Pineda, y un equipo designado desde Bogotá, para hablar de la tregua que actualmente hay entre Los Costeños de alias Castor y Los Pepes de Digno Palomino.

El objetivo puntual de la cita, según pudo conocer Blu Radio, es encontrar la forma de implementar al posible diálogo de paz urbana una articulación institucional en el Departamento, teniendo en cuenta que una de las condiciones para entrar a una mesa será frenar el reclutamiento infantil de estas estructuras criminales, para lo que sería importante la ayuda de la Gobernación del Atlántico.

Llama la atención que para el encuentro no fue confirmada la presencia de la Alcaldía de Barranquilla, puesto que según el delegado Camilo Pineda todavía hay una resistencia por parte del alcalde Alejandro Char, quien ha reiterado que antes de la paz está la ley, y su secretario de seguridad, Yesid Turbay.

“Hablamos de paz, y en un local comercial, donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. ¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo les pagamos a esas madres esa pérdida?“, dijo el mandatario Alejandro Char.



“Por supuesto nos alegra la voluntad de diálogo, la voluntad de paz, acompañamos el proceso, pero mientras se metan con el barranquillero aquí estaremos firme construyendo los espacios que den tranquilidad y que permitan dormir en paz al barranquillero”, enfatizó.

Aunque se seguirá insistiendo para que hagan parte del proceso, lo que sí se confirmó fue otra mesa de trabajo con los alcalde metropolitanos y la Policía, cuya fecha fue agendada para este jueves 9 de octubre, desde las 9:00 de la mañana, en un lugar aún por definir.

Finalmente, Blu Radio también confirmó que tanto Digno José Palomino Rodríguez, como Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor', ya fueron trasladados con todas las medidas de seguridad desde la cárcel La Picota, en Bogotá, donde se firmó la tregua, hacia sus penales en La Picaleña, Ibagué, y Cómbita, Boyacá, respectivamente.