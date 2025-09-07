“Está mi equipo allá”: alcalde Alejandro Char sobre viaje hacia Washington, Estados Unidos

Desde Barranquilla, el alcalde Alejandro Char aprovechó la inauguración de un parque en el barrio la Unión, en el suroriente de la capital del Atlántico, para aclarar que no viajó junto con los otros alcaldes capitales hasta los Estados Unidos debido a “tareas locales” dentro de su agenda.

Por ello, declaró que su secretario privado Jorge Sánchez y su secretario de seguridad, Yesid Turbay serán los encargados de asistir a estas, según él, “tareas de rutina”.

“Está mi equipo allá. Son tareas de rutina, aquí no hay misterios. Es una tarea que Barranquilla siempre construye con el gobierno americano, los cuales han sido muy generosos. Hablamos de muchas estrategias, equipos y tecnología, le han dado mucho a Barranquilla”, dijo inicialmente.

“Están viajando en estos momentos mi secretario de seguridad, Yesid Turbay, como debe ser, también mi secretario privado, Jorge Sánchez. Están acompañando a los senadores que nos han abierto las puertas, yo me quedo aquí haciendo las tareas locales”, agregó.

Acerca de la tensión que el Gobierno nacional mantiene con los Estados Unidos, Char declaró que “quien no entienda que el gobierno norteamericano tiene mucho que aportar está fuera de este mundo”.

“Quien no entienda que Estados Unidos es un aliado del desarrollo, pues está fuera de este mundo. Mire como el presidente Donald Trump, por ejemplo, estaba sentado en una mesa con los grandes líderes de la tecnología mundial. El sector empresarial y el tecnológico lideran el nuevo mundo”, alcanzó a declarar.

“Nosotros tenemos unas muy buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos”, también acotó.

Finalmente, para el alcalde de Barranquilla es muy importante que Colombia no sea descertificada del programa de lucha contra las drogas. “Ojalá que se logre, porque eso trae beneficios para todos”.