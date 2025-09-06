Alcalde Galán no viaja a Washington, pero responde a presidente Petro: “Estamos facultados”

A través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que no viajará a Washington en medio de la visita programada de los mandatarios de cinco ciudades capitales de Colombia: Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá. Galán afirmó que su inasistencia al evento se da por una agenda que tiene por cumplir durante toda la semana.

“No viajaré esta semana a Washington por compromisos de agenda en Bogotá, como desde el miércoles pasado les manifesté a los alcaldes que viajarán a Estados Unidos. Sin embargo, considero importante aclarar que los alcaldes estamos facultados para viajar y adelantar gestiones internacionales en pro de los intereses de nuestras ciudades, como, por ejemplo, atraer inversiones o buscar cooperación en seguridad”, dijo en sus redes sociales.

No viajaré esta semana a Washington por compromisos de agenda en Bogotá, como desde el miércoles pasado les manifesté a los alcaldes que viajarán a Estados Unidos.



Sin embargo, considero importante aclarar que los alcaldes estamos facultados para viajar y adelantar gestiones… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 6, 2025

Esto último de Galán se da en respuesta al presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la visita de los mandatarios a los Estados Unidos argumentando que ninguno ha pedido permiso para salir del país. El jefe de Estado protagonizó un nuevo rifirrafe junto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien reiteró que no es necesario pedir permiso.

“Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta”, dijo Petro en un primer trino. “Si se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden”, dijo en una segunda publicación.

En medio de esta polémica, el alcalde Galán dijo que, cuando el viaje es financiado con recursos de la ciudad, no es necesario ni el permiso ni la autorización del presidente o del Gobierno.

“Está claro que los alcaldes no podemos suplantar al presidente en su función de representar al país, liderar las relaciones internacionales de Colombia ni hablar a nombre del Estado colombiano, pero sí tenemos el deber de representar los intereses de nuestras ciudades. Eso hacemos y seguiremos haciendo”, finalizó Galán.

Publicidad

Cabe recordar que esta visita de los alcaldes se da bajo el propósito de evitar la descertificación de Colombia por parte de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Dentro de la agenda, los mandatarios tienen planteado sostener encuentros con congresistas y funcionarios del Gobierno de Donald Trump.