"El mensaje es seguir fortaleciendo la relación bilateral" alcalde de Cali sobre viaje a USA

Ante la expectativa y tensión que ha generado el viaje que realizarán los mandatarios de las cinco ciudades más grandes del país a los Estados Unidos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha mantenido una postura prudente frente a las críticas que ha hecho el presidente Gustavo Petro.

El mandatario caleño dejó en claro que la responsabilidad de mantener o perder la certificación de la lucha contra las drogas es solo del Gobierno nacional, pues es algo que se maneja únicamente con las relaciones internacionales del país.

Sin embargo, lo que buscan es mantener fortalecidas estas relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que es uno de los aliados internacionales más importantes del país a nivel económico, de seguridad y cooperación.

"El principal destino de las exportaciones de Cali y el Valle del Cauca es Estados Unidos, más de un 30 %. Además, tenemos una gran relación con nuestra fuerza pública y Policía, la cual es fuerte gracias justamente a esa relación estratégica con Estados Unidos. El mensaje nuestro es seguir fortaleciendo la relación bilateral", indicó el alcalde Eder.

El alcalde de Cali reiteró que, hace poco más de un mes, los mandatarios de las capitales habían tenido un acercamiento con senadores norteamericanos para conocer el verdadero estado de la relación entre Colombia y Estados Unidos.