Negociación con bandas 'Los Costeños' y 'Los Pepes' ya tiene marco jurídico: Otty Patiño

La tarde de este miércoles se instaló en la Gobernación del Atlántico la reunión entre el gobernador Eduardo Verano, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño y el delegado del Comisionado de Paz, Camilo Pineda, en busca de avanzar en el eventual diálogo de paz urbana con los cabecillas de las bandas 'Los Pepes' y 'Los Costeños'.

En medio de este encuentro, Otty Patiño aseguró que el Gobierno Nacional ya cuenta con el marco jurídico que establecerá las pautas para poner fin al conflicto urbano: “Ya hay un marco jurídico que ya está y lo importante ahora es que ellos entren y comprendan ese marco jurídico” puntualizó.

El alto comisionado destacó además que con información de la dirección nacional de inteligencia de la Policía ya tienen lista la caracterización a los integrantes de la banda criminal ‘Los Costeños’, lo que abre la posibilidad de establecer contactos orientados a la reducción de la violencia.

“Ellos han sido caracterizados como una estructura criminal de alto impacto y eso nos permite tener unas relaciones con ellos que nos apunten a una desactivación de los factores de violencia en los que están inmersos. Esta caracterización sería para establecer, digamos, algunas condiciones de ley para quienes se acojan a esto”, detalló.



A su turno, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se mostró satisfecho con los procesos de acercamiento con las organizaciones al margen de la ley que delinquen en este departamento.

La mesa de trabajo continúa este jueves en el Hotel Estelar y se espera que estén presentes voceros de la Alcaldía de Barranquilla, aunque de parte del Distrito no han confirmado qué funcionario estaría presente.