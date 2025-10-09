‘Castor’ y Digno palomino podrían ser trasladados a cárceles de Barranquilla

El delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Camilo Pineda, reveló este jueves que no se descarta que Digno Palomino, cabecilla de la banda Los Pepes y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, líder de Los Costeños, sean trasladados a cárceles de Barranquilla para facilitar el proceso diálogo.

El funcionario señaló que este escenario está siendo objeto de evaluación, porque hay algunas condiciones que impiden que la comunicación sea más fluida, como el hecho de que ‘Castor’ esté en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, lo que queda muy lejos de Barranquilla.

De acuerdo con Pineda, el traslado de los máximos cabecillas de estas estructuras delincuenciales podría genera mejores condiciones para los diálogos en de paz urbana.

“Podría generar algunas condiciones favorables para el proceso, que estén más cerca de la ciudad y más cerca del departamento. Sin embargo, esa es una decisión que se está evaluando y que se tomará o se descartará en el momento correspondiente y se le informará a la opinión pública”, enfatizó.



Hay que decir que en estos momentos ‘Castor’ está recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, mientras que Digno Palomino permanece en La Picota, en la capital del país.

El delgado reconoció que en Barranquilla hay presencia de otras estructuras criminales, por lo que han vinculado a las mesas de trabajo a la Policía Metropolitana en busca de generar estrategias que garanticen que se estos grupos no llegarán a copar los espacios que dejen ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

“Nosotros no podemos avanzar en el desmantelamiento de las estructuras y no contar con garantías para que otras estructuras coopten estos espacios. El comandante Edwin Urrego ha hecho también un compromiso de trabajar más fuerte que nunca para que los esfuerzos que vamos a hacer desde el orden nacional con los municipios y el departamento del Atlántico permitan identificar quiénes quieren seguir en las actividades criminales y a esas personas le caerá todo el peso de la ley y toda la fuerza del Estado”, puntualizó.

Pineda señaló que este viernes podría darse una reunión entre el alcalde de Barranquilla Alejandro Char y Otty Patiño, sin embargo, por el momento solo hay una confirmación parcial por parte de voceros del Distrito.