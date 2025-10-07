En vivo
Recapturan a presunto miembro de Los Costeños por feminicidio de su expareja en Barranquilla

Recapturan a presunto miembro de Los Costeños por feminicidio de su expareja en Barranquilla

Eduar Alfonso Castro Daza, alias el ‘El negro’, le habría disparado seis veces a Kelly Jhoana De Arco.

Eduar Alfonso Castro Daza, alias el ‘El negro’, capturado por feminicidio.
Eduar Alfonso Castro Daza, alias el ‘El negro’, capturado por feminicidio.
Cortesía
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

A las afueras de la UCJ, donde se encontraba detenido por un porte ilegal de armas de fuego fue recapturado Eduar Alfonso Castro Daza, alias el ‘El Negro’, quién confesó haber asesinado a su expareja sentimental Kelly Jhoana De Arco el pasado 6 de octubre.

La captura la efectuaron la tarde de este martes agentes del CTI de la Fiscalía, la Sijin y el Batallón de Policía Militar. Según las autoridades alias ‘El Negro’, quien presuntamente forma parte de la banda Los Costeños, confesó haber asesinado de seis disparos a su expareja en medio de una discusión que se registró al interior del conjunto residencial Metro Centro, en la Ciudadela 20 de Julio, en la madrugada del lunes.

Le puede interesar: Víctima de feminicidio en Barranquilla había denunciado a su ex por golpizas y amenazas

El señalado feminicida se dio a la huida el día de los hechos, pero hora y media después se presentó con el arma homicida a la estación de Policía del barrio El Bosque y allí lo detuvieron por porte ilegal de armas y no por feminicidio, dado que no había flagrancia.

Esta situación llevó a que un juez lo dejara en libertad por el primer delito, pero no pudo ir muy lejos cuando lo recapturaron por la muerte de Kelly Jhoana De Arco.

Este miércoles, el hombre será llevado a audiencia ante un juez de control de garantías.

