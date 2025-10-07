Víctima de feminicidio en Barranquilla había denunciado a su ex por golpizas y amenazas

El asesinato de Kelly Johana de Arco Hurtado este lunes en el conjunto residencial Metrocentro, donde ella residía en el sur de Barranquilla, parecía una tragedia que ya estaba anunciada.

La víctima, de 35 años, ya había denunciado amenazas de muerte por parte de su expareja sentimental, Eduard Alfonso Castro Daza y conocido con los alias del ‘Negro’ o ‘Máquina’, quien se presentó ante las autoridades después del crimen y hasta entregó el arma con el que habría disparado en contra de la mujer.

Familiares de la víctima cuentan que, ocho días antes, Kelly sostuvo una fuerte discusión con este hombre y él hasta llegó a golpearla.

"Él esperó que ella saliera para, luego, él entrar a su apartamento y romperle sus cosas. Hay videos, evidencias de eso, además le quitó el celular y empezó a amenazar a varias personas, amigos y contactos de ella, diciendo que él era de la banda 'Los Costeños' y hasta mandó un video donde tenía un arma", contó la hija de Johana.



"Él también le dañó varios electrodomésticos, le rompió la cama, le quitó toda la ropa y ese día también la golpeó, la agredió y ella tenía moretones rojos en el cuello", agregó.

La joven indicó que su madre llamó a las autoridades para instaurar la denuncia por la agresión y la amenaza; sin embargo, no pasó nada con ese llamado.

A partir de estos testimonios y pruebas recaudadas, la primera hipótesis en torno el crimen apunta a un ataque de celos tras la ruptura de la relación, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego.

"Todo esto se debió, al parecer, a una situación de celos, una relación que había terminado hace poco más de un mes. Esa persona ya tenía otra pareja, estaba con otra persona y no fue aceptado por su ex, quien en un acto, digo yo, de locura, atentó contra ella, le quitó su vida y una hora y media más tarde se presentó en las instalaciones de la Policía", contó el oficial.

Homicidio, porte ilegal de arma de fuego y lesiones personales son algunas de las anotaciones judiciales que tiene alias ‘El Negro’. Pese a haber confesado el asesinado de su expareja, el hombre quedó detenido solo por porte ilegal de armas de fuego, sin embargo, este miércoles la Fiscalía podría expedir orden de captura por feminicidio.