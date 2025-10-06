Nuevo feminicidio en Barranquilla: víctima recibió un disparo tras acalorada discusión con expareja

De un disparo en la cabeza fue asesinada Kelly Johana de Arco Hurtado este lunes durante una violenta discusión con su expareja sentimental en el sur de Barranquilla.

La víctima, de 42 años, murió en el acto y su cuerpo sin vida quedó tendido en una de las escaleras del conjunto residencial Metrocentro, ubicado en el barrio Ciudadela 20 de Julio, donde la mujer se había mudado hace un par de semanas.

Familiares y vecinos de Kelly Johana contaron que su expareja la habría estado esperando en la casa de ella para confrontarla y que, en medio de la riña, sacó un arma y le disparó pasada la medianoche.

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que minutos después el señalado agresor, conocido como alias ‘El Negro’, llegó voluntariamente a la Estación de Policía El Bosque, se presentó ante las autoridades y entregó el arma con el que se habría cometido el asesinato.



Así las cosas, este hombre fue trasladado hasta la URI de la Fiscalía, donde será judicializado por estos hechos.

Preocupa que con este caso se eleva a 43 la cifra de mujeres asesinadas este año en el departamento del Atlántico, varios de ellos derivados de la violencia de género.