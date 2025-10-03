Triple homicidio sacude Barranquilla: tres hombres fueron atacados en una barbería

Un nuevo ataque violento volvió a sacudir a Barranquilla la tarde de este viernes, 3 de octubre, tras la incursión armada que hicieron dos hombres a una barbería de Pinar del Río, sector que hace parte del corregimiento Juan Mina y donde la Policía acordonó la zona y activó un operativo para hallar a los responsables.

El ataque ocurrió exactamente en la barbería conocida como El Hijo de Diomedes, hasta donde llegaron los delincuentes en una motocicleta negra. Según datos preliminares de la Policía, recopilados con las versiones de testigos, el parrillero de la moto descendió del vehículo, subió rápidamente al segundo piso donde se encuentra el local y, al entrar, disparó contra todos los que halló a su paso.

Como resultado de la sangrienta balacera dos hombres perdieron la vida en el mismo lugar de los hechos y otro más falleció cuando era trasladado a un hospital cercano.

Una de las víctimas era el dueño de la barbería, José Robles Rocha, de 24 años y quien presenta anotaciones judiciales por el delito de lesiones personales. Los otros dos asesinados fueron identificados como Jefferson Villegas Ramírez, de 31 años, y Alejandro Enrique Osorio, de 24.



"En este momento estamos adelantando todas las actividades investigativas que nos permitan dar con el paradero de los sicarios y poder determinar qué estructura criminal está tras de este hecho", indicó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

"Queremos informar a toda la ciudadanía que se encuentra habilitada la línea contra el crimen en la Metropolitana de Barranquilla y en el departamento del Atlántico, allí atendemos cualquier llamada, cualquier mensaje WhatsApp al número 317 896 55 23", agregó el oficial.

Si bien este ataque no se ha relacionado aún con ningún actor armado, ciertamente enciende las alarmas en la ciudad en medio de la tregua recién anunciada por los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, un cese de actividades ilícitas con el que se busca una disminución de homicidios y demás hechos violentos.