Capturado por feminicidio en Barranquilla se habría confesado en una carta: "Pude hasta aquí"

Una carta que habría sido escrita por su puño y letra hace parte de las pruebas que existen en contra de Jairo Samuel Páez Muñoz, el hombre señalado de asesinar en el sur de Barranquilla a la joven Yolanda Arias Santis, de 25 años y con quien sostenía una relación sentimental.

La misiva, en la que aparentemente Jairo pide perdón y reconoce “el daño” que hizo, fue hallada junto a la motocicleta en la que el señalado feminicida escapó después del crimen hacia las playas de Puerto Colombia, donde se lanzó al mar para intentar acabar con su vida, pero alcanzó a ser rescatado y capturado por las autoridades.

“Perdónenme por todo, estuve solo, no tenía con quién contar, sé que no tengo perdón, pero cuiden muchísimo a los niños por mí, cuiden mucho a la familia de Yolanda, que me perdonen pero no podía seguir aguantando más. Pude hasta aquí, me duele como no tienen idea, porque yo por ella lo estaba dando todo. Los amo y sé el daño que hice”, son algunos de los apartes del manuscrito.

Ramon Arias, padre de la víctima, afirma que hay suficientes pruebas de que su hija fue víctima de feminicidio tras soportar múltiples episodios de violencia intrafamiliar, por lo que pide que todo el peso de la Ley caiga sobre el responsable.



"Yo quiero que este señor pague, que la justicia haga lo que tiene que hacer y que pague, porque no es justo el maltrato contra la mujer, hubo maltrato físico y verbal (...) Dios es grande, tengo un Dios que todo lo puede y sé que Él va a ser justicia", expresó el padre.

Yolanda Arias, al haber sido asfixiada con una almohada mientras dormía, pasó a engrosar la lista de mujeres asesinadas en el Atlántico, la cual ya suma 42 víctimas este año.

Por lo pronto, un juez legalizó la captura del señalado responsable y se espera que la próxima semana le imputen cargos por feminicidio y se defina si es enviado a la cárcel, por lo menos de manera preventiva mientras se cumple el juicio en su contra.