Miembros de 'Los Pepes' y 'Los Costeños' no estarían acatando cese ordenado por cabecillas

La captura de dos presuntos delincuentes en el municipio de Sabanagrande que estarían involucrados en la quema de un local comercial en esta población ubicada sobre la banda oriental del departamento del Atlántico, daría cuenta a las autoridades de que miembros de las bandas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños, estarían migrando hacia municipios para continuar con su accionar delictivo pese al anuncio del ceses al fuego hecho por sus máximos jefes, Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’.

El mayor Nelson Manríquez Ramírez, comandante del Gaula en el Atlántico, señaló que a la quema de este local en hechos que ocurrieron el fin de semana, se suman los disparos que delincuentes hicieron contra la fachada de dos locales en el centro de esta misma población, ocasionando daños en paredes y ventanas.

El oficial indicó, además, que durante la captura de los señalados delincuentes les incautaron armamento y panfletos a nombre de la banda ‘Los Pepes’, con los que pretendían seguir extorsionando a comerciantes.

"Logramos hacer dos allanamientos donde capturamos a dos personas con cinco panfletos de 'Los Pepes', una granada de fragmentación, un arma de fuego, una munición y cinco celulares. Al parecer, estas personas estarían o son las mismas responsables de la quema a este establecimiento público y algunos disparos que se presentaron la noche del martes", dijo.



Agregó que han tenido que reforzar los operativos en los municipios luego de que se evidenciara que algunos miembros de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños', no están acatando los compromisos que asumieron sus cabecillas en las negociaciones con el Gobierno.

"A través de ese trabajo articulado con Inteligencia y todos estos contactos que tienen con el Gobierno, hemos evidenciado que algunas estructuras o ellos mismos no están aceptando las consecuencias, por decirlo así, de estas personas que se encuentra en negociación, entonces se quieren pasar a los municipios y es donde estamos haciendo una contención del delito", sostuvo.

El mayor Manríquez indicó que en lo que va del año ya son 47 personas capturadas por el delito de extorsión en los municipios del Atlántico que no hacen parte del área metropolitana.