Director deportivo de Atlético Nacional confirmó negociación que hinchas esperan desde 2024

Desde su llegada a Atlético Nacional, el director deportivo Gustavo Fermani ha estado al frente del trabajo del equipo en la búsqueda de llevar al club a lo más alto, entre eso, el movimiento de los fichajes que desde el primero que tuvo no le ha ido mal cuando llegaron David Ospina, Edwin Cardona, Jorman Campuzano, William Tesillo y otros nombres más.

Pero el nombre de Stefan Medina ha sido muy pedido por la afición desde entonces y, en varias ocasiones, se ha dicho que ha estado muy cerca de volverse a poner la camiseta verdolaga luego de más de 10 años en el exterior y puntualmente en el fútbol mexicano.

Futbolistas de Atlético Nacional // Foto: X @nacionaloficial

¿Llegará Stefan Medina a Atlético Nacional?

De acuerdo con el director deportivo, el objetivo sí ha sido traerlo y las cosas no se han dado, pero no descarta que se dé su llegada a mitad de año con la esperanza que se dé en un contexto con Copa Sudamericana de la mano.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar. Eh, siempre me preguntaban por Chicho si era un sueño, ahora nosotros estamos cumpliendo el sueño. Desde hace cuatro mercados estamos soñando en traer a Stefan, no solo es una jerarquía desde el fútbol, sino desde lo humano, de lo que nos puede aportar desde la plantilla. Saben que eso es muy importante para nosotros, ¿vamos a traer un jugador por ser buena persona? Por supuesto que no, tiene que estar en su nivel y técnicamente bien, Stefan está en su plenitud. Ojalá lo podamos concretar”, dijo el director deportivo en diálogo con Win Sports.



Stefan Medina y Atlético Nacional // Fotos: AFP y Atlético Nacional.

Así le fue a Stefan en Atlético Nacional

Debutó en 2010 y estuvo hasta 2014, en ese tiempo alcanzó a disputar 141 partidos en donde tuvo un saldo de 3 goles, además, conquistó siete títulos con el cuadro verdolaga e hizo parte de la exitosa etapa de Juan Carlos Osorio en donde estuvo el tricampeonato, pero se fue a mediados del año en el que equipo alcanzó la final de la Copa Sudamericana vs. River.