"Yo voy a hacer que se aprueben las reformas": Roy Barreras promete hacer lo que Petro no ha podido

Roy Barreras, candidato a la Presidencia 2026-2030, habló sin titubeos sobre lo que sería su gobierno de ser elegido presidente de Colombia y, aunque todavía espera tener un encuentro con Iván Cepeda en las urnas, también señaló que espera cumplir las promesas que ha sostenido el progresismo durante el gobierno de Gustavo Petro y que no se han concretado por la oposición.

Ante esto, Roy Barreras afirmó que el actual gobierno ha dado el primer paso hacia una inclusión social adecuada, dándoles voz a los más vulnerables y, según el candidato, “Colombia es de todos, también del vendedor ambulante, de la madre jefe de hogar, de la madre comunitaria, del desempleado, del campesino, del indígena”; además, sostuvo que Colombia por décadas ha sido un país que ha mantenido en el olvido y en la negación a los más pobres.

Y es que, según Barreras, Colombia es el tercer país más injusto del mundo, por lo que el avance que ha tenido el gobierno ha sido clave para establecer cambios en favor de las personas más pobres. Pese a ello, aseguró que su tarea será cumplir lo que no se ha logrado en cuatro años del gobierno de Petro.



Roy Barreras cumplirá con lo que Petro no pudo

Roy Barreras señaló que, en el primer año en que presidió el Congreso, bajo ese criterio hubo una coalición estable, donde se aprobaron las reformas. Pero tras su salida se han presentado varias confrontaciones entre el Congreso, los gobernadores, los alcaldes e incluso con las cortes, por lo que considera que “un país desunido no funciona. No le aprobaron las reformas al presidente por la polarización”.

Ante ello, señaló: “Yo voy a hacer aprobar esas reformas y voy a avanzar en esas reformas sociales, pero también en la reactivación de la economía”.



Así mismo, afirmó que respalda el subsidio a los adultos mayores y considera necesario formalizar a las madres comunitarias, y que incluso dará un subsidio de vivienda.

Y finalmente indicó que, bajo su presidencia, el campesinado estará protegido, pues va a “reconstruir el Idema como centro de acopio para los campesinos”, con el objetivo de poner a Colombia a producir, dejando claro que, si hay dinero en el país, se podrá pagar la deuda social y poner fin a la desigualdad.