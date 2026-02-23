Sin acuerdos terminó la primera reunión entre Gobierno y banqueros por inversiones forzosas

Tras la reunión sostenida con el Gobierno nacional para analizar la posibilidad de decretar inversiones forzosas con el fin de atender la emergencia causada por el frente frío, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), como vocero, aseguró que el diálogo fue “constructivo” y que se están explorando alternativas distintas a la medida principalmente anunciada por el gobierno.

Por parte de los banqueros, señalaron que, el objetivo común es brindar soluciones concretas e inmediatas a las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de las fuertes lluvias atípicas en diferentes zonas del país. Por lo que la prioridad, es diseñar un mecanismo que pueda implementarse rápidamente, que respete los principios de mercado y que permita no solo aliviar las deudas existentes, sino también otorgar nuevos créditos para reactivar las actividades productivas en las zonas afectadas.

Aunque no se descartó de manera definitiva la figura de inversiones forzosas, Asobancaria reiteró que continúan las conversaciones con el Gobierno y que el objetivo es presentar al país un anuncio “optimista” a finales de esta semana o comienzos de la próxima.

La propuesta de la banca contempla un paquete de alivios para las regiones que se encuentran involucrados en la emergencia, acompañado de nuevos desembolsos productivos que impulsen la recuperación económica. Aunque el alcance final aún se encuentra en discusión.



“Es todavía una propuesta, seguimos en conversaciones con el Gobierno, hoy nos dimos la mano para trabajar durante toda esta semana y esperamos que llegue a buen puerto esta negociación, esta conversación, de suerte que podamos entregarles a los colombianos un plan concreto a finales de esta semana o a comienzos de la próxima”, señaló Jonathan Malagón, presidente Asobancaria.

El gremio explicó que durante esta semana se instalarán mesas técnicas con la Superintendencia Financiera y el viceministerio de Hacienda para afinar la propuesta y consolidar un plan conjunto.

De concretarse el acuerdo, el país conocería en los próximos días un plan específico para enfrentar la emergencia, en medio del debate sobre si es necesario o no recurrir a medidas extraordinarias como las inversiones forzosas.

