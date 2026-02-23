En vivo
Sin acuerdos terminó la primera reunión entre Gobierno y banqueros por inversiones forzosas

Luego de 2 horas de reunión, en una mesa bilateral, desde el sector bancario señalaron que, aunque fue una reunión optimista, se espera dar a conocer una decisión máximo al inicio de la siguiente semana.

Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

