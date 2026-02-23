En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Link para consultar si es jurado de votación: horario, dirección y más información

Link para consultar si es jurado de votación: horario, dirección y más información

Falta poco para una nueva jornada electoral en Colombia y debe consultar si debe estar en un puesto de votación o no para evitar sanciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad