Link para consultar si es jurado de votación: horario, dirección y más información

El próximo 8 de marzo se llevará a cabo la primera jornada laboral de este 2026 en Colombia. Ese día millones de colombianos, específicamente 41.287.084, participarán en las consultas interpartidistas y elegirán el nuevo Congreso de la República en todos los puestos de votación que pondrá a disposición la Registraduría en todo el país.

Asimismo, cientos de colombianos son elegidos por la Registraduría para hacer el rol de jurado de votación, que, de incumplirse, traerá fuertes sanciones y por eso es importante verificar si usted es o no parte de eso.

“Ser jurado es una responsabilidad clave para garantizar elecciones transparentes en Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya designó más de 862.000 ciudadanos como jurados para los comicios al Congreso y consultas populares del próximo 8 de marzo de 2026”, indicó el Senado de la República en un comunicado.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

Link para consultar si es jurado de votación

Saber si usted fue designado para la jornada electoral no es difícil, de hecho, puede hacerlo a través de su celular en cuestión de minutos con los siguientes pasos:



Ingrese a la página de la Registraduría: https://www.registraduria.gov.co/ Dele ‘click’ en el apartado de ‘Electoral’. En la parte de ‘Trámites y servicios’, de click en ‘Jurado de Votación’. Ingrese su número de cédula. Ahí aparecerá si usted fue o no designado como en la siguiente imagen. En caso de ser sí, tendrá datos de puesto de votación y horario.

¿Cuál es la multa por no cumplir?

De acuerdo con la Registraduría, el que incumpla con esta norma deberá pagar una multa de hasta 10 salario mínimo legales vigentes y pueden perder su trabajo en caso de ser servidores públicos.

“En caso de las elecciones de Consejos de Juventud, el joven menor de edad que sin justa causa no concurra a desempeñar las funciones como jurado de votación deberá contribuir a socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a la comunidad joven de su territorio durante 40 horas”, explicaron.