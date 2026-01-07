Tras anuncio de Falcao, figura de la Selección Colombia pidió irse a Millonarios

El 9 a las 9 se hizo realidad y no solo fue un anuncio de expectativa, sino que el regreso de Falcao se cumplió sin rumores ni antecedentes que indicaran que se podía dar este fichaje. Una sorpresa que sacudió a todo el fútbol colombiano con el regreso del tigre en todas las canchas del país.

Pero al bus del cuadro embajador no solo se subieron los hinchas, sino también otros futbolistas que le expresaron su apoyo al samario de que, esta vez, pueda conseguir un título con la camiseta albiazul. Uno de ellos, figura de la Selección Colombia 2014, fue Fredy Guarín, que, incluso, le pidió que se lo lleve al equipo con él.

"¡Llévame! Je, je, je. Vamos, vamos, las veces que sea necesario hay que intentarlo", fueron las palabras del volante que emocionaron a los hinchas y pidieron en redes sociales a Gustavo Serpa, máximo accionista del club, hacer un esfuerzo "por ese lado también".

Así le fue a Fredy Guarín en Millonarios

Llegó en 2021 y su paso por el cuadro albiazul solo fue de sietes partidos y tan solo un gol. Fue en ese momento en que el volante se alejó de las canchas, pues pasó por momentos familiares delicados que, prácticamente, lo retiraron del fútbol.



Sin embargo, a sus 39 años y en una etapa de su vida totalmente renovado, podría dar al menos un año más y algunos hinchas ven con buenos ojos esa opción, pues el tigre tiene la misma edad y también poca actividad en los últimos años.

Gamero y Fredy Garín// Millonarios oficial

¿Cuándo debutará Falcao?

El debut del regreso se demorará un poco, pues antes de dejar el equipo en 2025, Falcao tiró pullas a medios e hinchas por decir que "le querían regalar la liga", pidiendo mesura y que nunca volvería a jugar en Colombia. Esto causó una molestía y generó una sanción de parte de la Dimayor de cuatro fechas, por ende, será hasta finales de febrero cuando vuelva a pisar la cancha de El Campín para la fecha 5-6 de la Liga BetPlay.