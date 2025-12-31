¿Sueña con el Mundial? Esta es la oración para pedir por la Selección Colombia este 2026

Publicidad
Llega el 2026, un año que será especial para los hinchas de la Selección Colombia con la llegada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en donde la Tricolor se enfrentará a Portugal y Uzbekistán en la fase de grupos, que disputará en territorio azteca y americano.
Por supuesto, la ilusión de los hinchas de la Tricolor crece bajo la dirección de Néstor Lorenzo y esperen que Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma guíen el camino a, incluso, lograr el título.
Pero también existe una oración -muy poderosa- que los hinchas pueden hacer para pedir por el éxito del equipo y que ese sueño se acerque un poco más, pese a las adversidades que se puedan a llegar a presentar en ese periodo.
"Oh, Santo Luigi Scrosoppi, patrono de los futbolistas, tú que eres vivo ejemplo de la caridad, la paciencia y el infinito amor por el deporte, tú que te dedicaste de manera incansable a la juventud y al deporte como una opción para todos, concédenos hoy el triunfo de nuestro equipo. Que cada jugador se impregne con tu sabiduría, que sea la paciencia y la humildad quien reine en el terreno de juego, intercede por cada jugador, para que pueda encontrar las mejores jugadas, para que siempre recuerde los principios del fútbol y defienda sus valores. Permítenos conseguir la victoria".
La Tricolor comenzará su camino en la Copa del Mundo el miércoles, 17 de junio, en Ciudad de México cuando enfrente a Uzbekistán por la primera fecha de la fase de grupos. Duelo que, por ahora, se encuentra programado para las 9:00 de la noche (hora colombiana). Allí, se empezará a escribir un nuevo capitulo en la historia de la Selección en esta generación.