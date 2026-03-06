Huawei lanza SuperPoD, un sistema de supercomputación para entrenar modelos masivos de IA

En el marco del Mobile World Congress 2026 en Barcelona, la compañía china Huawei presentó SuperPoD, una nueva arquitectura de supercomputación orientada al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial a gran escala, con la que busca posicionarse como una alternativa en el mercado global de infraestructura dominado por fabricantes como Nvidia.

El anuncio llega en un momento en el que la carrera tecnológica global por la inteligencia artificial se está trasladando desde los modelos de software hacia la infraestructura de cómputo capaz de entrenarlos y ejecutarlos. En ese contexto, Huawei presentó su nueva línea de sistemas de alto rendimiento diseñada para centros de datos y cargas de trabajo intensivas en IA.



Una capacidad única para entrenar nuevos modelos de lenguaje

La arquitectura SuperPoD está encabezada por el sistema Atlas 950, especializado en procesamiento de inteligencia artificial, y el TaiShan 950, orientado a cargas de propósito general. Según la compañía, el Atlas 950 puede integrar hasta 8.192 chips Ascend 950, una capacidad pensada para entrenar modelos de lenguaje de billones de parámetros.

Uno de los elementos centrales de esta infraestructura es UnifiedBus, una tecnología de interconexión diseñada para soportar procesamiento paralelo a gran escala, una condición clave para los sistemas modernos de inteligencia artificial que requieren distribuir tareas entre miles de procesadores.

La compañía señaló que este tipo de infraestructura no solo apunta a centros de datos tradicionales, sino también a sectores industriales que demandan procesamiento intensivo en tiempo real, como la conducción autónoma de nivel avanzado o aplicaciones de automatización industrial.



Una estrategia enmarcada por altas capacidades de conectividad

El lanzamiento también se enmarca en la estrategia tecnológica de Huawei alrededor de 5G-Advanced (5G-A) y la futura transición hacia 6G, donde la conectividad y el cómputo de alto rendimiento estarán cada vez más integrados.



Con este movimiento, Huawei busca reforzar su papel en el mercado de infraestructura para inteligencia artificial, un segmento estratégico donde el acceso a capacidad de cómputo se ha convertido en uno de los principales factores de competencia tecnológica entre empresas y países.