En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Huawei lanza SuperPoD, un sistema de supercomputación para entrenar modelos masivos de IA

Huawei lanza SuperPoD, un sistema de supercomputación para entrenar modelos masivos de IA

La compañía china busca fortalecer su posición en el mercado de infraestructura tecnológica, un sector cada vez más estratégico en la carrera mundial por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad