MWC 2026: Huawei plantea redes móviles inteligentes impulsadas por IA y 5G-Advanced

La industria de las telecomunicaciones vive una etapa de transformación impulsada por la convergencia entre conectividad avanzada e inteligencia artificial. En el marco del Mobile World Congress 2026, uno de los encuentros más importantes del sector tecnológico mundial celebrado en Barcelona, la compañía Huawei expuso su visión sobre cómo evolucionarán las redes móviles en los próximos años y el papel que tendrá la inteligencia artificial en esa transición.

El evento reúne cada año a operadores, fabricantes y empresas tecnológicas para discutir el futuro de la conectividad global. En esta edición, uno de los temas centrales fue la evolución de la tecnología 5G y su siguiente etapa: el llamado 5G-Advanced (5G-A), considerado por la industria como un paso previo al desarrollo de las redes 6G.

La tecnología 5G representa la quinta generación de redes móviles y se caracteriza por ofrecer mayor velocidad de transmisión de datos, menor latencia y la posibilidad de conectar simultáneamente millones de dispositivos. Estas capacidades han permitido el desarrollo de nuevas aplicaciones como vehículos conectados, ciudades inteligentes y servicios digitales de alta demanda. Ahora, con la evolución hacia 5G-Advanced, las redes podrán gestionar recursos de forma más flexible y adaptarse a las necesidades específicas de cada servicio o usuario.

“Este año entramos en la era del internet de agentes, donde las redes no solo conectarán a las personas, sino que también vincularán a cientos de miles de millones de agentes inteligentes”, afirmó Li Peng, vicepresidente sénior corporativo y presidente de Ventas y Servicios de TIC de Huawei desde Barcelona.



En este escenario, Huawei plantea que la integración entre conectividad avanzada e inteligencia artificial será clave para redefinir el negocio de las telecomunicaciones hacia 2030. Según la compañía, el crecimiento del tráfico móvil podría multiplicarse por cinco en los próximos años, impulsado por la aparición de sistemas de inteligencia artificial capaces de interactuar y tomar decisiones de forma autónoma, conocidos como IA basada en agentes.

Este modelo abre la puerta a una nueva forma de interacción entre las personas y las redes móviles. Los agentes de inteligencia artificial podrían actuar como asistentes digitales capaces de gestionar comunicaciones, optimizar servicios o ejecutar tareas en tiempo real, mientras las redes se encargan de garantizar la calidad y estabilidad de esas experiencias.

Para Huawei, esta convergencia marcará una nueva etapa en la industria, en la que las redes dejarán de ser únicamente canales para transportar datos y se convertirán en plataformas inteligentes capaces de interpretar información, optimizar recursos y habilitar nuevas experiencias digitales para usuarios y empresas.