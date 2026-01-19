Este carro de Huawei ya superó en ventas a sus rivales de BMW, Porsche y Maybach en China

En el mercado automotor de lujo en China un sedán eléctrico desarrollado por Huawei en alianza con JAC acaba de dar un golpe sobre la mesa tras superar en ventas a referentes históricos como BMW, Porsche y Maybach, todos combinados, dentro de uno de los segmentos más exclusivos del país asiático.

Se trata del Maextro S800, un modelo que compite en el rango de precios más alto del mercado y que, pese a ello, se convirtió en el vehículo más vendido entre los sedanes con valores superiores a los 700.000 yuanes, equivalentes a más de 100.000 dólares.



¿Cuántos carros se vendieron en diciembre del Maextro S800?

De acuerdo con datos de la consultora china Haidaxing ECC, durante diciembre de 2025 el Maextro S800 alcanzó 4.376 unidades matriculadas, lo que representó un crecimiento mensual del 104 %, con lo que no solo lo posicionó como líder del segmento, sino que dejó atrás a marcas tradicionales de lujo europeo.

Huawei Maextro S800 Foto: HIMA

Para ponerlo en contexto, el Porsche Panamera, que ocupó el segundo lugar, registró 1.593 unidades. Detrás quedaron el BMW Serie 7 con 1.429 ventas y el Maybach Clase S con 1.118. En conjunto, estos tres modelos sumaron 4.140 unidades, una cifra inferior a la alcanzada por el sedán de Huawei y JAC de forma individual.

El desempeño del Maextro S800 también contrastó con otros fabricantes chinos que buscan posicionarse en el segmento premium. Modelos como el Yangwang U7, de BYD, alcanzaron 333 unidades en el mismo mes, mientras que Nio entregó 185 unidades de su sedán insignia ET9.



Analistas del sector atribuyen este dominio a varios factores, entre ellos la red de ventas HIMA, impulsada por Huawei, que ha permitido una mayor exposición del modelo y una estrategia comercial más agresiva dentro del mercado chino de alta gama.



Un modelo que ya supera las 11.000 entregas

El crecimiento del Maextro S800 no se limita a un solo mes. El 16 de diciembre se entregó la unidad número 10.000, y los registros más recientes indican que el total de entregas acumuladas ya supera las 11.400 unidades, un hito poco común para un sedán eléctrico de lujo en su primer periodo comercial.

El modelo inició entregas en agosto de 2025, con un precio base de 100.000 dólares, mientras que la versión más equipada alcanza los 150.000 dólares, ubicándose en el mismo rango que los sedanes de representación de marcas alemanas.

Huawei Maextro S800 Foto: HIMA

Diseño, tecnología y versiones del Maextro S800

El Maextro S800 es un sedán de gran tamaño, con casi 5,5 metros de longitud y una distancia entre ejes de más de 3,3 metros, lo que se traduce en un amplio espacio interior.

En el habitáculo, el enfoque está claramente puesto en la tecnología, con una pantalla central de 15,6 pulgadas y otra de 16 pulgadas dedicada al copiloto.

En cuanto a la mecánica del carro, se ofrece en versiones 100 % eléctricas y eléctricas de autonomía extendida. La variante eléctrica cuenta con doble motor y una potencia superior a los 520 caballos, mientras que las opciones EREV pueden alcanzar hasta 852 caballos, combinando motores eléctricos con un generador a combustión.