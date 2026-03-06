Incautan más de 3 toneladas de carne en mal estado en dos municipios de Antioquia

Abunda la carne en mal estado en Antioquia: En Bello decomisaron casi una tonelada y media de pollo listo para ser comercializado y en el municipio de Donmatías capturaron a dos personas por transportar 1.800 kilos de carne podrida.

Un operativo de control sanitario adelantado en el municipio de Bello permitió detectar graves irregularidades en un establecimiento dedicado a la venta de productos cárnicos, luego de que residentes del sector alertaran a las autoridades por fuertes olores y presuntas fallas en las condiciones de higiene del lugar.

La intervención fue liderada por el programa de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello y contó con el acompañamiento de la Inspección Octava de Policía, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), entidades que realizaron una visita conjunta para verificar la situación.

Durante la inspección, los funcionarios evidenciaron múltiples incumplimientos a las normas sanitarias, entre ellos deficiencias en la manipulación y almacenamiento de los alimentos, así como la falta de requisitos legales indispensables para el desarrollo de esta actividad comercial.



De igual manera, un procedimiento realizado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Antioquia, se logró la captura en flagrancia de dos personas que se transportaban en un camión con productos cárnicos no aptos para el consumo humano.

Las actividades de patrullaje, registro y control se realizaron en la vereda Río Grande en el sector Puente Piedra en zona rural del municipio de Donmatías en donde los uniformados lograron incautar un importante cargamento de carne que no cumplía con las condiciones de salubridad.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, destacó que con este operativo se pudo contrarrestar la corrupción de alimentos en esta zona del Norte del departamento: "En el lugar fueron incautados 1.815 kilogramos de productos cárnicos de res y cerdo, avaluados en más de 12 millones de pesos, los cuales no cumplían con los requisitos higiénicos sanitarios exigidos por la normatividad vigente", indicó.

Las personas capturadas por el delito abigeato fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Seccional de Santa Rosa de Osos a la que deberán responder por el transporte irregular de los elementos cárnicos que no tenían las condiciones sanitarias para el consumo de personas.

Autoridades en el departamento de Antioquia aseguran que van a continuar con los controles exhaustivos en las zonas rurales de la región para tratar de prevenir y mitigar el contrabando de alimentos que eventualmente podrían poner en riesgo la salud de las comunidades.