Tras apelación de las partes, juez en segunda instancia decidirá libertad de Juan David Palacio

Seguirá en libertad el exdirector Juan David Palacio, mientras un juez del circuito decide si toma una decisión diferente ante las solicitudes de la Fiscalía y el abogado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el caso de presunta corrupción por contratos suscritos con el cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Durante una nueva diligencia este martes, el fiscal 40 para los delitos contra la administración pública y el representante de víctimas Majer Abushijab, expusieron las razones por las que apelaron la decisión del juez 27 penal de control de garantías de la ciudad de que permanezcan sin medida de aseguramiento, tanto Palacio como las dos exsubdirectoras Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, mientras avanzan las etapas del proceso judicial en su contra.

Para el fiscal, Palacio sí ha influido en testigos de este proceso, dejó personal atornillado a la entidad durante su paso, por la reestructuración que se gestó antes de salir de la dirección y además no es posible que haya sido instrumentalizado, como lo mencionó el mismo juez cuando justificó no enviarlo a la cárcel, como había sido solicitado.

A ello se sumó la exposición del procurador José Luis Ochoa Escobar, quien también insistió en que el exdirector de la entidad durante la administración de Daniel Quintero debía tomar esta medida.



También tuvieron intervención los abogados de los imputados, para controvertir estos argumentos y una vez finalizada la diligencia, quedó en manos de un juez del circuito determinar si toma una decisión diferente a la establecida en primera instancia, trámite que podría tardar hasta un mes.



Alcalde insiste en medida de aseguramiento

Frente a la decisión de primera instancia, más temprano el alcalde Federico Gutiérrez fue insistente en por qué a su criterio sí debe haber medida de aseguramiento para el exdirector.

"Deberían estar con medida de aseguramiento porque desde afuera tienen incidencia directa en lo que pasa hoy en el área metropolitana, porque en junio del año 2023 antes de terminar período, se inventaron una reforma administrativa para atornillar ahí sus personas de confianza, e hicieron nombramientos hasta pocos días antes de que entraran estas nuevas administraciones, de que entrara la nueva directora. El juez en ningún momento negó la responsabilidad de estas personas en hechos de corrupción, todo lo contrario, fue muy duro y muy claro", expuso Gutiérrez.