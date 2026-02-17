En vivo
Antioquia  / Tras apelación de las partes, juez en segunda instancia decidirá libertad de Juan David Palacio

Tras apelación de las partes, juez en segunda instancia decidirá libertad de Juan David Palacio

Este martes, la Fiscalía y el abogado de víctimas de la entidad expusieron sus argumentos para que este sea enviado a la cárcel, lo que pasará a un juez del circuito.

