Boletas al Mundial 2026: uno de los premios que Zambrano se llevó tras ganar el Desafío

Este 17 de febrero, la gran final del Desafío del Siglo XXI, de Caracol Televisión, sorprendió al conocerse el nuevo ganador. Tras un recorrido maratónico que puso a prueba la resistencia física y la estrategia mental, el atleta olímpico Zambrano se convirtió en el gran ganador al llegar de primero a Cartagena de Indias, acompañado por Miryan, su aliada en la recta definitiva.

El cierre fue emotivo: un beso de celebración al cruzar la meta selló una victoria que ratificó el temple competitivo del deportista y aseguró que su nombre quedara grabado para siempre en la copa de los vencedores.

La emoción aumentó cuando Andrea Serna confirmó el botín del triunfo: 600 millones de pesos. Sin dudarlo, Zambrano anunció que entregará el 50 % del premio a su actual pareja, Miryan, quien así se lleva 300 millones de pesos por su papel clave en la final de la competencia.

Pero el premio no terminó ahí. La dupla también recibió un viaje a México con todo incluido para ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026 —aunque aún no se ha confirmado el partido específico—, además de dos motos y dos teléfonos celulares.



Zambrano, ganador del Desafío Siglo XXI Foto: captura de video Caracol TV

¿Quién es Zambrano?

Con 26 años, Zambrano es un atleta olímpico nacido en La Guajira y criado en Barranquilla. Ingresó al proyecto de Caracol Televisión y fue seleccionado por Gio para integrar Gamma, la casa que se convirtió en su identidad a lo largo de la competencia, aunque también tuvo paso por Omega.

