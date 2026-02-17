En vivo
Boletas al Mundial 2026: uno de los premios que Zambrano se llevó tras ganar el Desafío

Boletas al Mundial 2026: uno de los premios que Zambrano se llevó tras ganar el Desafío

El atleta olímpico Zambrano se convirtió en el gran ganador al llegar de primero a Cartagena de Indias, acompañado por Miryan.

