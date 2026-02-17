En vivo
Parques Nacionales ordenó cierre indefinido del Parque Tayrona por riesgo de seguridad

El cierre aplica de forma inmediata, suspende el ingreso de turistas y operadores y se mantendrá hasta que se restablezcan condiciones mínimas de seguridad y gobernanza en el área protegida.

Parque Nacional Tayrona
Sus playas, rodeadas de exuberante vegetación tropical y montañas, ofrecen una experiencia única en contacto con la naturaleza.
Foto: Getty Images
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

