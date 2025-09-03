Turistas entran a playa prohibida del parque Tayrona y se exponen a caimanes: hay video

Un video que circula en redes sociales ha causado polémica en Santa Marta.

En las imágenes se observa a varios turistas bañándose en el río Piedras, dentro del Parque Nacional Natural Tayrona, en un sector donde el ingreso está prohibido por la presencia de caimanes aguja.

A pesar de los letreros que advierten sobre el peligro y la prohibición de ingresar a esa zona, los visitantes se adentraron en el agua, exponiéndose a un riesgo considerable.

La imprudencia ha despertado la preocupación de ambientalistas y de las autoridades del parque, que constantemente hacen llamados a la prevención.



Este es el video de los turistas cerca de los caimanes

El Tayrona, ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, es uno de los destinos más visitados del Caribe colombiano y alberga una riqueza natural única: más de 59 especies de mamíferos, una variada fauna marina, aves y reptiles.

Además, es un territorio ancestral para los pueblos indígenas kankuamo, kogui, wiwa y arhuaco, quienes piden respeto por estos espacios sagrados y de gran valor ecológico.

Frente a la presencia de caimanes aguja, las autoridades han reiterado las recomendaciones: mantener al menos 20 metros de distancia con estos reptiles, no usar cámaras con flash, abstenerse de lanzarles objetos y, sobre todo, evitar nadar en las zonas señalizadas como restringidas.

Para reforzar la seguridad, los funcionarios del parque realizan charlas informativas y entregan folletos a los visitantes, con el fin de advertir sobre los riesgos de la fauna silvestre y fomentar un turismo responsable.

Sin embargo, situaciones como la registrada en el video demuestran que algunos turistas siguen ignorando las normas, poniendo en peligro su vida y la de los animales.