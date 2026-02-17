Falta poco para CORE en Medellín: este debe saber del evento de Tomorrowland

La espera terminó y, nuevamente, Medellín será epicentro de turismo y música durante un fin de semana, tal como sucedió a finales de enero cuando recibió a miles de turistas por el concierto de Bad Bunny, pero esta vez gracias al CORE, un evento de la mano de Torrowland.

El 20 y 21 de febrero, será epicentro de música electrónica en el Parque Norte y Cancha Cincuentenario desde las 5:30 de la tarde (ambos días). Esta tercera edición volverá a tener a grandes referentes de este género tomándose como referente la capital de Antioquia en toda la región.

Tomorrowland Core 2024. Foto: Instagram @core.world.

Horarios y artistas del CORE en Medellín

Viernes 21 de febrero

Mainstage



18:00 – 20:30: CUROL

20:30 – 22:30: FKA.M4A

22:30 – 23:30: Oscar and the Wolf (after hours)

23:30 – 01:30: The Blessed Madonna b2b HAAi

01:30 – 03:00: ARTBAT

03:00 – 05:00: Dom Dolla

Mano – Hosted by atmosphere



17:30 – 19:00: Niebla

19:00 – 20:30: Alycia Bezgo

20:30 – 22:00: Benwal

22:00 – 00:00: Interplanetary Criminal

00:00 – 02:00: VTSS

02:00 – 04:00: Patrick Mason

Sábado 22 de febrero

Mainstage



18:00 – 19:30: Dezko

19:30 – 21:00: CAPOON

21:00 – 22:30: Dino Lenny

22:30 – 00:00: Julya Karma

00:00 – 02:00: Joris Voorn b2b Yotto

02:00 – 03:30: Mind Against

03:30 – 05:00: Indira Paganotto

Mano – Hosted by atmosphere



17:30 – 19:00: Cami Vasquez

19:00 – 21:00: Emilija

21:00 – 23:00: PRADA2000

23:00 – 00:30: NOVAH

00:30 – 02:30: Kobosil

02:30 – 04:00: 999999999

¿Cómo llegar al CORE en Medellín?

La recomendación para poder llegar al evento es por el metro de la ciudad, tomando la Línea A en la estación Universidad, además habrá taxis en el punto par ayudar con la salida de los asistentes.



Al igual que FEP o Festival Cordillera, se usa el cashless

CORE Medellín es un festival cashless. Esto significa que la manilla no solo da acceso al festival, sino que también es el único medio de pago dentro del evento. Habrá puntos de recarga cashless disponibles en todo el parque.

“CORE se trata de música, baile, canto, conocer nuevas personas y simplemente divertirse, cuidando al mismo tiempo los espacios verdes que te rodean. Es un lugar donde todas las personas deben sentirse seguras, bienvenidas y cómodas. Un espacio donde nadie debe experimentar discriminación, críticas o acoso”, expresaron desde la organización.

