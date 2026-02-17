Falta poco para CORE en Medellín: este debe saber del evento de Tomorrowland

Publicidad
La espera terminó y, nuevamente, Medellín será epicentro de turismo y música durante un fin de semana, tal como sucedió a finales de enero cuando recibió a miles de turistas por el concierto de Bad Bunny, pero esta vez gracias al CORE, un evento de la mano de Torrowland.
El 20 y 21 de febrero, será epicentro de música electrónica en el Parque Norte y Cancha Cincuentenario desde las 5:30 de la tarde (ambos días). Esta tercera edición volverá a tener a grandes referentes de este género tomándose como referente la capital de Antioquia en toda la región.
La recomendación para poder llegar al evento es por el metro de la ciudad, tomando la Línea A en la estación Universidad, además habrá taxis en el punto par ayudar con la salida de los asistentes.
CORE Medellín es un festival cashless. Esto significa que la manilla no solo da acceso al festival, sino que también es el único medio de pago dentro del evento. Habrá puntos de recarga cashless disponibles en todo el parque.
“CORE se trata de música, baile, canto, conocer nuevas personas y simplemente divertirse, cuidando al mismo tiempo los espacios verdes que te rodean. Es un lugar donde todas las personas deben sentirse seguras, bienvenidas y cómodas. Un espacio donde nadie debe experimentar discriminación, críticas o acoso”, expresaron desde la organización.