Demanda de Disney a ByteDance: 17 de febrero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 17 de febrero:
- Disney demanda a ByteDance por crear videos con inteligencia artificial por personajes icónicos de la compañía, incluida la serie 'Padre de Familia', por derechos de autor.
- El canal de WhatsApp de TransMilenio permite a usuarios conocer novedades en las rutas de operación para evitar dolores de cabeza.
- Estudio revela que los hombres jóvenes son más propensos a tener menor actividad sexual que las mujeres por el uso de la tecnología en la habitación, pues influye en el comportamiento de la pareja.