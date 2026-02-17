Demanda de Disney a ByteDance: 17 de febrero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 17 de febrero:



Disney demanda a ByteDance por crear videos con inteligencia artificial por personajes icónicos de la compañía, incluida la serie 'Padre de Familia', por derechos de autor.

incluida la serie 'Padre de Familia', por derechos de autor. El canal de WhatsApp de TransMilenio permite a usuarios conocer novedades en las rutas de operación para evitar dolores de cabeza.

permite a usuarios conocer novedades en las rutas de operación para evitar dolores de cabeza. Estudio revela que los hombres jóvenes son más propensos a tener menor actividad sexual que las mujeres por el uso de la tecnología en la habitación, pues influye en el comportamiento de la pareja.