En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Este es el concierto que aplazaron en el estadio El Campín y las razones

Este es el concierto que aplazaron en el estadio El Campín y las razones

El evento fue criticado por hinchas del fútbol colombiano cuando Sencia suspendió varios partidos y no el evento, pero, ahora, tomaron una decisión radical.

Concierto de música popular en El Campín
Concierto de música popular en El Campín //
Foto: Instagram @tuboleta y Alcaldía de Bogotá
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad