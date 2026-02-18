Este es el concierto que aplazaron en el estadio El Campín y las razones

A inicios de febrero, Sencia y Dimayor anunciaron la suspensión de varios partidos de la Liga BetPlay en Bogotá, a raíz del mal estado en que se encontraba la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín tras el concierto homenaje que se hizo en honor a Yeison Jiménez y las intensas lluvias que se presentaron durante esos días en la ciudad.

En ese momento, Sencia, administradora del estadio, anunció cese de eventos durante febrero, pero llovieron críticas porque seguía en pie un evento para el 28 de febrero de música popular, que, después de dos semanas, se confirmó que también será aplazado y se llevará a cabo un mes después, es decir, el 28 de marzo.

“Como parte de su compromiso con la hinchada de los equipos de fútbol, y atendiendo los criterios técnicos, orientados a la protección, recuperación y fortalecimiento de la grama del estadio posterior a su proceso de hibridación, Sencia ha trabajado de la mano del promotor del evento para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol y los espectáculos futuros", indicó el comunicado.

Ya no se hará el concierto de música popular en El Campin: hay re programación

¿Cuál es el concierto que se aplazó en El Campín de Bogotá?

El ‘Festival Música Pa' Gozar y Cantar 2.0’ será un evento que reunirá a grandes voces de la música popular y regional, como:



Calibre 50 Lenin Ramírez Jessi Uribe Pipe Bueno Alzate El Andariego Los Internacionales Rayos de México Paola Jara Charrito Negro Jhon Alex Castaño Fernando Burbano Arelys Henao Kelly Cárdenas Joaquín Guiller Francy El Agropecuario

Este se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de la música popular en Colombia, en especial por la tanda de artistas que trae. En total son más de 12 y 12 horas de música en vivo con grandes representaciones de artistas con un extenso recorrido.



En caso que no pueda asistir, la organización anunció que a través de TuBoleta se podrá pedir la devolución de dinero.