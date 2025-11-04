En vivo
Entretenimiento  / Billboard premia a Shakira como Ícono Global tras el éxito de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'

Billboard premia a Shakira como Ícono Global tras el éxito de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'

La artista barranquillera sigue rompiendo récords gracias su gira mundial, que se ha ratificado como la más taquillera de la historia de la música de una mujer.

