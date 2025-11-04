Billboard premia a Shakira como Ícono Global tras el éxito de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'

La artista barranquillera Shakira fue reconocida con el premio Global Touring Icon de la Revista Billboard por su gira mundial con Las Mujeres Ya No Lloran, que ha batido múltiples récords en los escenarios.

La barranquillera ha batido récords en los escenarios. Con un total de 82 presentaciones proyectadas para su gira, Shakira ha alcanzado totalidad de aforo en sus últimos conciertos. En Bogotá y en Cali (sus presentaciones más recientes) ha alcanzado sold out en ambos escenarios, y una ocupación hotelera de más del 90 % en Bogotá, y del 100 % en Cali.

Shakira // Foto: AFP

Desde el anuncio de su concierto en Cali, los fanáticos se prepararon para recibirla con los brazos abiertos, puesto que no se presentaba en la ciudad desde 2006.

La gira, que se anunció el mes de abril de 2024, terminará en diciembre, alcanzando un total de 82 conciertos de la superestrella a nivel mundial.



Hasta la fecha, 64 de sus conciertos han recaudado más de 327.4 millones de dólares y vendido más de 2.5 millones de boletos, según Billboard. Tras este éxito, la superestrella se estableció en un nuevo récord como la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer.

Shakira en su concierto en Cali. Foto: Redes sociales

Actualmente, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la segunda gira latina más taquillera en general, y las proyecciones indican que Shakira podría alcanzar el primer puesto al cierre de las fechas de diciembre.

La gira hizo cuatro paradas en Colombia: en Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá. Además, sus presentaciones en el Estadio GNP, Ciudad de México, alcanzaron un total de 780.000 fans que vibraron con su música en la ciudad, consolidando un hito histórico para la artista.