Blu Radio  / Entretenimiento  / Shakira hizo historia en Bogotá: fue una noche sinfónica que unió a más de 47.000 almas

Shakira hizo historia en Bogotá: fue una noche sinfónica que unió a más de 47.000 almas

La superestrella colombiana demostró ser la pionera como compositora, arreglista, intérprete y productora junto a una filarmónica de talla internacional.

Shakira en concierto.
Foto: Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2025

La capital colombiana fue escenario de un momento histórico para la música latina. Ante más de 47.000 asistentes que colmaron el Vive Claro, Shakira protagonizó un concierto sin precedentes junto a la filarmónica de Mujeres de Bogotá, en una fusión impecable entre el pop global y la música sinfónica.

El evento, que alcanzó un sold out absoluto, marcó el cierre de la gira nacional de la artista, reconocida por Billboard como la artista latina más importante de todos los tiempos. Durante más de dos horas, la barranquillera desplegó su talento como compositora, intérprete, arreglista y productora, confirmando por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

“Esto es increíble. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, en el cierre de nuestra gira en Colombia”, expresó Shakira visiblemente emocionada. “Definitivamente, no hay un mejor reencuentro que el de una loba con su manada colombiana. Esta noche y siempre somos uno”.

Un concierto de poder femenino y excelencia artística

La colaboración entre Shakira y la filarmónica de Mujeres de Bogotá fue uno de los momentos más aplaudidos de la noche. Con arreglos originales creados por la propia artista, la presentación mostró la fuerza y sensibilidad de las mujeres en la música. La interpretación de La Pared fue el punto culminante del espectáculo: una mezcla perfecta de voz, emoción y potencia orquestal que dejó al público sin aliento.

La cantante, además, aprovechó el escenario para agradecer al país tras nueve presentaciones en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá, en lo que describió como un reencuentro inolvidable con su público.

Impacto cultural y económico en la capital

De acuerdo con cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el concierto de Shakira generó un impacto económico estimado en 17,1 millones de dólares, con una ocupación hotelera superior al 90%, consolidando a la ciudad como un epicentro cultural y turístico de América Latina.

Más que el cierre de una gira, la noche se convirtió en una consagración artística. Shakira demostró, una vez más, su capacidad para reinventarse y trascender fronteras, reafirmando su papel como ícono global de la música latina y embajadora del talento colombiano ante el mundo.

