Enrique Iglesias sorprende con gira por escenarios que no pisaba hace dos décadas

El cantante español Enrique Iglesias inicia este miércoles, 29 de octubre, su regreso a los escenarios de la India, desafiando las reglas del mercado musical indio, uno de los más impenetrables del mundo para los artistas internacionales.

El mercado indio está dominado casi en su totalidad por la música local y las bandas sonoras de Bollywood. A diferencia de otras estrellas globales, Iglesias ha mantenido un éxito masivo en el país durante más de dos décadas.

Enrique Iglesias regresa a la India después de veintiún años. Foto: AFP

Ambos conciertos, que se celebrarán en el recinto MMRDA Grounds, agotaron su aforo total, confirmando la popularidad del artista.

Iglesias aterrizó el pasado martes, 28 de octubre, en el aeropuerto Kalina de Bombay y fue recibido por numerosos medios y fotógrafos, a quienes saludó con un "namaste" antes de dirigirse a su vehículo.



"He echado de menos actuar en la India. Los fans de allí son de los más leales y apasionados del mundo (...) Desde mi primer show en 2004, el amor siempre ha sido irreal", afirmó el artista en una declaración recogida por medios.

BLU Radio. Enrique Iglesias / Foto: AFP. SUZANNE CORDEIRO/AFP

Como prueba de la expectación por su regreso tras 13 años, las entradas para su concierto inicial del jueves 30 de octubre en Bombay se agotaron en cuestión de horas. Esta demanda obligó a los organizadores a añadir una segunda actuación para hoy, 29 de octubre, que también agotó su aforo.

La popularidad de Iglesias en la India se consolidó en los 2000, cuando éxitos como 'Hero' y 'Bailando' trascendieron el pop internacional y se integraron en la cultura local, formando parte de numerosas bandas sonoras de películas de Bollywood.