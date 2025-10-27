El golpe de suerte que tuvo fanático que viajó a ver a Shakira en Cali; todo quedó en video

La magia de Shakira en Cali. Manuel Polanco, un fanático que viajó desde el departamento de Córdoba hasta Cali para ver a su cantante favorita, la barranquillera Shakira, tras varios meses de estar ahorrando, el pasado 25 de octubre vivió "el momento de su vida" durante el show magistral que brindó la artista en la "sultana del Valle".

El estadio Pascual Guerrero fue el escenario de un encuentro inolvidable que transformó la vida de Manuel y lo catapultó a la fama digital. Polanco interactuó de manera cercana e inesperada con Shakira.

Le puede interesar: " type="text/html" data-cms-ai="0">"No saben que emoción estar aquí, por fin, en Cali": dijo Shakira al llegar al Valle del Cauca

La artista hizo un gesto de gran generosidad con Manuel. La barranquillera, no solo se percató de la presencia de Polanco, sino que decidió acercarse a saludarlo y a cantar con él.



Este mágico momento, la realización de un sueño que implicó meses de ahorro y un largo viaje, rápidamente resonó fuera del estadio. La cercanía entre Shakira y su seguidor lo ha convertido en una sensación en redes sociales, demostrando que la conexión entre una estrella y sus fanáticos a veces supera las barreras del escenario.

Vea el video aquí: